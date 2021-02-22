Traeger تتيح لك ضبط درجة حرارة الشواء من معصمك

دبي - يزن راشد - لقد عملت شوايات شركة Traeger الذكية على التخلص من عناء الطهي الحقيقي باستخدام التكنولوجيا.

ويقترن التطبيق المصاحب الغني بالمميزات – الذي تم إصلاحه في العام الماضي عبر إضافة عدد كبير من الوصفات وأدلة الفيديو والتخصيص – بشواياتها الداعمة للشبكات اللاسلكية ليتيح لك مراقبة قطع اللحم والتحكم فيها عن بُعد.

وتستفيد شوايات Traeger الذكية الداعمة للشبكات اللاسلكية من التطبيق المليء بوصفات اللحوم والمأكولات البحرية والأطباق الجانبية والمزيد.

ويتيح لك البرنامج أيضًا التحكم في شوايتك ومراقبتها عن بُعد، لذلك لن تضطر إلى المشي للخارج من أجل تغيير درجة الحرارة أو الحصول على تحديث للحالة.

ويصل الآن التطبيق إلى Apple Watch، متضمنًا الوظائف الأساسية نفسها مثل إصدار الهاتف المحمول.

ومن السهل أن ترى كيف يمكن أن يكون مفيدًا، حيث يوفر لك التطبيق باستخدام مزيج من أدوات التحكم في درجة الحرارة وأجهزة ضبط الوقت والتنبيهات الحرية للقيام بالمزيد من المهام المتعددة أثناء الشواء ببطء.

ومن حيث الميزات، لا توجد أي إضافات هنا، لكن شركة Traeger أيضًا لم تقلل أي من المزايا الرئيسية.

وكان من الممكن أن تختار الشركة تطبيقًا بسيطًا للمراقبة، لكنها قررت تضمين عناصر تحكم.

ومن خلال Apple Watch، يمكنك مراقبة درجة حرارة الشواية وإجراء التعديلات وضبط وتتبع درجة الحرارة الداخلية المطلوبة.

وهناك أيضًا وضع التدفئة الذي يتيح لك تقليل درجة الحرارة حتى لا يبرد الطعام إذا تأخرت عن موعده، إلى جانب وضع الدخان الفائق الذي يتيح لك تدخين الطعام بدخان الخشب الصلب النقي بين درجات حرارة تتراوح من 165 إلى 225 درجة.

وتشمل الميزات الإضافية مستشعر Traeger Pellet الذي يعرض المستويات الحالية حتى تعرف متى يجب إعادة تعبئة الوعاء للحفاظ على اشتعال النار.