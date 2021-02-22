شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟ كل ما تريد معرفته عن أداة إنشاء المواقع WordPress والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد WordPress هو نظام إدارة محتوى شائع مفتوح المصدر مجاني للاستخدام، ويتيح لك إنشاء موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة مثل JavaScript أو Python أو C ++، فهو أداة إنشاء مواقع الويب المجانية الاستخدام والتي تعمل على تشغيل بعض المواقع الأكثر شهرة على الويب، وهنا نرصد أبرز المعلومات عن هذه الأداة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



ماذا تعرف عن WordPress؟ ماذا تعرف عن WordPress؟ يمكن استخدام WordPress لإنشاء مجموعة واسعة من مواقع الويب، بما في ذلك المدونات الشخصية والمحافظ عبر الإنترنت وصفحات الأعمال ومواقع التجارة الإلكترونية بفضل الميزات التي يوفرها.

كما أنه كبرنامج مفتوح المصدر مرخص بموجب رخصة جنو العمومية العامة (GPL)، فإن WordPress ليس مملوكًا لشركة أو كيان واحد، ولكن بدلاً من ذلك، يعمل المئات من المطورين والمستخدمين معًا لتحسين البرامج باستمرار، وكان تم إنشاء WordPress كمنصة للتدوين في عام 2003 بواسطة Matt Mullenweg و Mike Little.

من يمكنه استخدام WordPress؟

بينما بدأ WordPress كأداة للتدوين، يمكن استخدامه هذه الأيام لإنشاء جميع أنواع مواقع الويب لجميع أنواع الأغراض، وذلك بفضل عدد كبير من المكونات الإضافية والسمات.

يمكنك إلى حد كبير إنشاء أي نوع من مواقع الويب التي تريدها باستخدام WordPress، فيمكن استخدام WordPress لإنشاء مواقع الويب الخاصة بالعمل، والمدونات، والسير الذاتية عبر الإنترنت، ومتاجر التجارة الإلكترونية، ومواقع العضوية، وغيرها، ويشتمل البرنامج على الكثير من الميزات لمساعدتك في إنشاء موقع فريد.



أكثر ميزات WordPress شيوعًا أكثر ميزات WordPress شيوعًا • السمات: تضفي السمات على موقع الويب الخاص بك مظهره العام، وتتضمن أنظمة الألوان وأنماط الخطوط والتخطيط العام، وغالبًا ما تكون السمات قابلة للتخصيص وتوفر نقطة انطلاق جيدة لإنشاء موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى إنشائه من البداية.

• المكونات الإضافية: المكونات الإضافية هي برامج تقوم بتحميلها إلى موقع الويب الخاص بك لإضافة ميزات ووظائف مثل التجارة الإلكترونية ونماذج الاتصال وموجز انستجرام.

• SEO: تحسين محرك البحث (SEO) هو ما يجعل محتوى موقع الويب الخاص بك قابلاً للاكتشاف من خلال محركات البحث مثل Google.

• متوافق مع الهاتف: تأتي معظم سمات WordPress محسّنة للأجهزة المحمولة، وترجمة تصميم موقع الويب الخاص بك إلى شيء يعمل أيضًا، ويبدو جيدًا على الهواتف.

• محرر قوالب WordPress: تتيح لك هذه الميزة، المعروفة أيضًا باسم محرر Gutenberg WordPress، "سحب وإفلات" المحتوى الخاص بك لسهولة التحرير على صفحات WordPress ومنشوراته.