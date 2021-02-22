شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن الجيل الثالث من سماعة أبل AirPods المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لموقع MacRumors الأمريكى، عن صورة مسربة لما يبدو أنه الجيل الثالث من سماعة أبل اللاسلكية AirPods والتى نشرها موقع 52audio الصيني، حيث تتطابق هذه الصورة نفسها مع الشائعات بتصميم داخل الأذن على غرار AirPods Pro، حيث يكشف نموذج السماعة اللاسلكية عن تصميم صغير الحجم بنفس ملامح تصميم الجيل السابق من سماعات AirPods.

وبحسب التسريبات تستعد شركة أبل لإطلاق إصدار جديد من سماعات AirPods اللاسلكية، فيما تكشف هذه التسريبات عن تصميم هذا الإصدار، مع بعض التفاصيل حول مواصفات الجيل القادم من السماعات.

إذ يتميز الإصدار القادم من سماعات AirPods بتصميم صغير الحجم داخل الأذن، كما يدعم التصميم سدادات لتحسين قدرات السماعة فى ميزة حجب الضوضاء، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن هذا الإصدار يأتى بمستوى تسعير أقل من الإصدارات الحالية.

كما تكشف الصور المسربة للسماعة عن ثقب فى الجزء العلوى من السماعة اللاسلكية يدعم خفض الضغط، مع فتحة أخرى للميكروفون، ومستشعر لقياس المسافة مع فتحة لتخفيف الضغط فى الجزء الداخلي، كذلك من المنتظر أن يتضمن الإصدار الجديد من سماعات AirPods بعض من مميزات الإصدارات السابقة AirPods2 وAirPods Pro.

فمن بين هذه المميزات تصميم داخل الأذن تقريباً، مع مقبض فى نهاية السماعة، كما تدعم ميزة حساسية اللمس، وميزة خفض الضوضاء النشطة، كما يؤكد مصدر التسريبات أن الجيل الجديد من سماعات AirPods يتميز بتصميم يدعم التثبيت فى الأذن بكفاءة أعلى، كما تدعم السدادات الفصل عن السماعة عند استخدام السماعة مع ميزة خفض الضوضاء السلبية التى تتيح للمستخدم الاستماع إلى البيئة المحيطة به، أو يمكن تركيب السدادات لعزل الضوضاء بكفاءة.