رحلات الطائرة بوينغ “737 ماكس” سيتم متابعتها بالأقمار الصناعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 05:08 مساءً - أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية ”FAA“ ، عن البدء في تتبع جميع رحلات الطائرة بوينغ ”737 ماكس“ حول العالم، بالأقمار الصناعية، مع استئناف عملها أخيرا.

وذكرت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية أن المراقبين الأمريكيين ”سيقومون بمتابعة الطائرة التي ظلت دون رحلات لمدة 20 شهرا، إثر حادثين دمويين تعرضت لهما“.

وأوضحت الشبكة يوم الإثنين، أن ”إدارة الطيران الفدرالية بدأت باستخدام شبكة من الأقمار الصناعية القادرة على تتبع الطائرات، حتى في المناطق النائية“.

وبينت أن الطائرات ستكون ”كأنها تحت رقابة نظام الرادارات المحلية، إذ يتم تقديم المعلومات بواسطة Aireon LLC، الشركة التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها“.

وأشارت إلى أن الإدارة الفدرالية توصلت إلى اتفاق مع شركة Aireon لإمدادها بمعلومات موسعة حول بيانات الرحلات.

وبحسب الاتفاق فإن ”Aireon ستقوم بتتبع رحلات الطائرة ”بوينغ 737 ماكس“، خلال الأحداث الاستثنائية، مثل: عمليات الهبوط السريعة“، وفقا لما قاله فنسنت كابيزوتو، كبير المسؤولين التقنيين في الشركة.

وبدأت المراقبة الفعلية في الـ 29 من كانون الثاني/ يناير الماضي..

وقال كابيزوتو: ”أخيرا تواصلنا معهم عبر شاشة 737 ماكس، حيث يمكن مراقبة أدق تفاصيل الرحلة كما تجري، وإذا ما وقعت أحداث استثنائية على الطائرة، فإن مفتشي ومهندسي السلامة سوف يقومون باستخدام هذا الإشعار المبكر في المزيد من تحليل الواقعة“.

وبحسب ”بلومبيرغ“ الأمريكية، ”لم تقلع الطائرة بوينغ 737 ماكس منذ مارس 2019، وذلك بعد ثاني حادث مميت تتعرض له في أقل من 5 أشهر. تسبب الحادثان في مصرع 346 شخصا، وطالبت FAA بإجراء عمليات تصميم شاملة لأنظمة التحكم في الطائرة“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”هيئات تنظيمية أخرى مثل: وكالة السلامة الجوية الأوروبية، بدأت في رفع حظر الطيران عن هذا الطراز“.

وكشفت أنه ”في غضون أسابيع من بدء تشغيل نظام Aireon، استخدم مسؤولون أمريكيون البيانات الصادرة عنه، وذلك قبل أن يدخلوا في اتفاقية مع الشركة“.

وأشارت إلى أن ذلك جاء ”لتبرير قرار إيقاف رحلات الطائرة بوينغ 737 ماكس، بعد قرارات مماثلة من دول أخرى“.

وقالت إنه ”لم يتم تعقب طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت في الـ 10 من مارس 2019 بواسطة الرادار المحلي، لكن نظام Aireon أظهر مسار رحلتها بالتفصيل“.