ما هو تطبيق 'كلوب هاوس'؟ وما سر انتشاره الآن؟

بغداد - ياسين صفوان - تشير التقارير إلى أن الإقبال الكبير والمفاجئ على تطبيق Clubhouse كان نتيجة إعلان إيلون ماسك، مؤسس شركتي SpaceX وتيسلا عن استضافته لمحادثة صوتية مع فلاد تينيف (Vladimir Tenev) الرئيس التنفيذي لتطبيق روبن هود (Robinhood).وسبق أن دعم ماسك تطبيق (سيجنال) Signal للتراسل الفوري – خلال أزمة تغيير واتساب لساسية الخصوصية الخاصة به – وحضّ متابعيه على استخدامه قبل أن يشجعهم على استخدام تطبيق “كلوب هاوس”.

وقد دعا إيلون ماسك يوم السبت الماضي أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحادثة صوتية عبر تطبيق Clubhouse، ولم ترفض روسيا هذه الفكرة حتى الآن.

هو تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ ولكنه عكسهم تمامًا لا يعتمد على كتابة النصوص أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، بل هو تطبيق للدردشة الصوتية فقط، حيث إنه قائم على الصوت، وليس النص، مما يجعله يبدو وكأنه بودكاست تفاعلي أو مكالمة صوتية جماعية.

باختصار، يتيح لك Clubhouse إنشاء (غرف) Rooms والانضمام إليها، حيث يمكنك بعد ذلك الدردشة مع الآخرين في مكالمة صوتية جماعية كبيرة. لا توجد صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص – فقط صوت – ويمكن للمستخدمين الانضمام ومغادرة الدردشة في أي وقت، وتحويل أي غرفة إلى قاعة اجتماعات عامة.

تطبيق (Clubhouse) متاح حاليًا لمستخدمي نظام (iOS) فقط، حيث لا يوجد إصدار لمستخدمي نظام أندرويد بعد، يمكن دخوله حتى الآن من خلال دعوة فقط، ويسمح للأعضاء بالانضمام إلى غرف افتراضية لإجراء مناقشات صوتية حول مختلف الموضوعات.

ثانيًا؛ متى أُطلق تطبيق Clubhouse وما هو عدد مستخدميه الآن؟

تم إطلاق تطبيق (Clubhouse) خلال شهر مارس 2020 على يد بول دافيسون وروهان سيث، وقد وصل عدد مستخدميه إلى 1500 مستخدم فقط خلال شهر مايو 2020، معظمهم كانوا من أصحاب المستثمرين البارزين في التطبيق.

بلغت قيمة تطبيق (Clubhouse) السوقية خلال شهر مايو 2020 قيمة 100 مليون دولار بعد الحصول على تمويل بقيمة 12 مليون دولار من شركة (آندرسن هورويتز) Andreessen Horowitz.

ولكن خلال شهر يناير 2021 جمع التطبيق تمويلًا جديدًا – دون الكشف عن قيمته المالية – في جولة بقيادة (أندريسن هورويتز)، وقد وصلت قيمة التطبيق السوقية بعدها إلى مليار دولار وفقًا لتقرير من (The Information).

وخلال جلسة افتراضية في (Clubhouse) يستضيفها مؤسسو التطبيق؛ كشف الرئيس التنفيذي (بول دافيسون) أن تطبيق (كلوب هاوس) يضم الآن مليوني مستخدم نشيط أسبوعيًا. وذلك بالرغم من أن الاشتراك في التطبيق قائم على الدعوات فقط حتى الآن.

ثالثًا، كيف يمكنك الانضمام إلى التطبيق؟