شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على نظام الفيديو الأساسى للشركات Microsoft Stream والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس العديد من منصات الفيديو الأخرى، فإن Microsoft Stream مصمم خصيصًا لمستخدمي الشركات والمؤسسات، والذى تم تقديمه لأول مرة في عام 2016، وهو يتكامل مع أدوات مثل Microsoft Teams و SharePoint و OneDrive، وهنا نقدم أبرز المعلومات عن هذا النظام وفقا لما ذكره موقع "business insider".

ما هو Microsoft Stream؟

يعد Microsoft Stream عبارة عن نظام أساسي لتخزين الفيديو ومشاركته والتعاون، وهو أقرب لمنصة فيديو داخلية لمستخدمي الشركات، مثل إصدار خاص من يوتيوب.

ويمكن فقط للمستخدمين الذين لديهم بيانات اعتماد Microsoft 365 صالحة الوصول لإضافة محتوى الفيديو وتنظيمه ومشاركته وعرضه في Stream.

يمكن للمستخدمين تشغيل Stream من قائمة التطبيقات في مشغل Microsoft 365، وبمجرد الدخول إلى Stream، يمكن للمستخدمين الوصول إلى القنوات التي تنظم محتوى الفيديو، وتسمح للمستخدمين بتضمين مقاطع الفيديو في SharePoint، وأدوات مايكروسوفت الأخرى.

كما أنه لجعل مقاطع الفيديو المتدفقة قابلة للبحث حسب المحتوى، يتم نسخ الصوت داخل كل فيديو تلقائيًا، وهذا يعزز إمكانية الوصول ويتيح البحث العميق لمحتوى الفيديو.





نسختان من Microsoft Streamبينما لا يزال الإصدار الأصلي من Stream متاحًا حاليًا، قدمت مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من Stream في سبتمبر 2020، ولم تحدد بعد تاريخًا لتوقف الإصدار الأصلي من Stream أو "Stream (Classic)".