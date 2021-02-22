هكذا تتخيل سامسونغ نظاراتها للواقع المعزز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 03:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 2:15 مساءً

كانت شركة سامسونغ تحاول دخول مجال نظارات الواقع المعزز منذ سنوات، وقامت حديثًا بعرض مجموعة أساسية للغاية من نظارات عرض الصور في معرض CES 2020، لكنها كانت صامتة إلى حد ما بشأن بناء جهاز AR فعلي يمكن ارتداؤه.

ونشر WalkingCat، وهو مصدر موثوق إلى حد ما لتسريبات الأجهزة، مقاطع فيديو مفاهيمية جديدة تعرض بعض الأشياء التي يمكن أن تفعلها نظارات Samsung Glasses Lite، مثل عرض شاشة افتراضية عملاقة حيث يمكنك ممارسة ألعابك.

كما تتيح لك النظارات الاسترخاء لمشاهدة فيلم ضمن مسرح السينما الخاص بك، أو تمنحك شاشة حاسب افتراضية عملاقة، أو تشغيل وضع النظارة الشمسية للتعتيم التلقائي، أو عرض شاشة فورية كاملة مع القياس عن بعد من منظور الشخص الأول لطائرة DJI مسيرة.

وتظهر الفيديوهات أيضًا مفهوم Samsung AR Glasses من سامسونج، التي تتيح للمستخدم رؤية كائنات رقمية ثلاثية الأبعاد تظهر في العالم الحقيقي، على غرار ما تقدمه HoloLens من شركة مايكروسوفت.

وإذا لم تكن قد جربت Microsoft HoloLens أو Magic Leap، فيجب أن تعلم أن الواقع بعيد جدًا عن التصورات التي تراها هنا.

وتمنحك الأدلة الموجية والليزر وأجهزة العرض في الوقت الحاضر مجال رؤية صغيرًا جدًا باستخدام نظارات الواقع المعزز الشفافة مثل هذه.