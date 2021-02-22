تكنولوجيا: Red Magic 6 سيُشحن من 0% إلى 50% في خمس دقائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم العلامة التجارية Nubia بإطلاق مجموعة Red Magic 6 على الأرجح يوم 4 مارس، ومن المتوقع أن تشمل المجموعة إصدار قياسي وإصدار Pro. وعلى ما يبدو، فإن الإصدار القياسي سيحتوي على إمكانات شحن تبلغ 120 واط.

واليوم، كشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية عن أن Red Magic 6 Pro سيأتي أيضًا بشاحن سريع والذي سيسمح للهاتف بالشحن من 0 إلى 50٪ في 5 دقائق فقط.

كما أوضح الرئيس التنفيذي أنه على الرغم من أن بعض الشركات إما لا تقدم شاحنًا على الإطلاق أو تضع محولًا أبطأ داخل الصندوق، فلن يكون هذا هو الحال مع Red Magic 6 Pro، فسيكون الشاحن GaN نموذجي أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر كفاءة مع كابل USB-C معه.

وأوضح أيضًا أنه تم اتخاذ الاحتياطات الكافية حتى لا يسخن الهاتف بشكل زائد وتتلف البطارية، وتوجد ورقة جرافيت تساعد في الشحن السريع وإلكتروليت يستخدم الطاقة الحركية لإعادة توزيع الشحنة بشكل أسرع على الجزء الداخلي من الهاتف.

كما وضع المصممون غلافًا معززًا للبطارية، لذا حتى لو تعطلت، ستظل بقية الأجزاء الداخلية للهاتف سليمة.

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