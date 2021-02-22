تكنولوجيا: هاتف Vivo S9 سيصل رسميًا في 3 مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يكون هاتف Vivo S9 هو أول هاتف مزود بشرائح Dimensity 1100، وقد أشارت الشائعات مسبقًا إلى أن الهاتف سيصل في 6 مارس. واليوم، نشرت الشركة مقطع تشويقي رسمي للهاتف، تكشف عن تاريخ إطلاق الهاتف؛ 3 مارس.

سيحتوي Vivo S9 على ثلاث كاميرات، ووفقا لقائمة TENAA، سيتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 المستند إلى واجهة مستخدم Origin OS. ويبدو أيضا انه سيضم بطارية بسعة 3905 مللي أمبير.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن إصدار Vivo S9e سيصل وسيكون بسعر أقل تكلفة مع شاشة OLED بحجم 6.44 بوصة، ولكن سيتم تشغيله بواسطة معتصنيفاتالج Dimensity 820.

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