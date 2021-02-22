تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يؤكد على بطارية بقدرة 4520 mAh في Redmi K40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على سعة البطارية في Redmi K40 التي تصل إلى 4520 mAh.

تتوالى الإعلانات التشويقية التي توضح مزيد من مواصفات سلسلة Redmi K40 قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 25 من فبراير، وفي أحدث الإعلانات التشويقية تم توضيح سعة البطارية، والتأكيد على بعض المواصفات التي أشارت إليها التسريبات السابقة.

ولقد أكدت الإعلانات التشويقية على أن سلسلة Redmi K40 تأتي بتقنية Dolby Atoms، مع مكبرات صوتية ستريو، كما تدعم معايير Hi-Res في الصوتيات، أيضاً تتميز الإصدارات الجديدة بشاشة E4 AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، كما تتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بحجم 2.8مم.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن سلسلة Redmi K40 تتميز بتصميم دائري في الزوايا، مع إعدادات ثلاثية الكاميرة الخلفية، تتضمن اثنان من الكاميرات المميزة بعدسات كبيرة، ومستشعر ثالث بحجم أصغر، كما يدعم إعدادات الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

أيضاً اعتمدت شاومي هاتفي Redmi K40 و Redmi K40 Pro بقياسات 163.7 في 76.4 في 7.8مم، مع بطارية بقدرة 4520 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الإصدارات الجديدة من 460 دولار.

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