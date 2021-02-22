تكنولوجيا: TSMC تبدأ في إتخاذ الخطوات الأولى في عملية البحث والتطوير لعملية تصنيع 2 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق تصنيع الشرائح TSMC في إتخاذ الخطوات الأولى لبدء عملية البحث والتطوير لعملية تصنيع 2 نانومتر، حيث إتجهت الشركة إلى ترقية 4 من الخبراء للإستعداد لعملية التصنيع القادمة.

تعمل TSMC في الوقت الراهن على إنتاج الشرائح المميزة بعملية تصنيع 5 نانومتر، بينما تستمر الشركة في تطوير عملية تصنيع 3 نانومتر، إلا أن TSMC بدأت أيضاً في تجهيز خبراء الشركة للترقية القادمة في عملية تصنيع الشرائح بدقة 2 نانومتر.

ولقد أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن TSMC قامت بترقية عدد 4 من موظفي الشركة لمناصب جديدة إستعداداً لبدء عملية البحث والتطوير لعملية تصنيع 2 نانومتر، حيث تشمل الترقية اثنان من المدراء التنفيذيين الذين تم ترقيتهم إلى منصب نائب المدير العام.

وترتبط أحد هذه الترقيات بشكل مباشر لعمليات البحث والتطور لشرائح بدقة تصنيع 2 نانومتر، حيث تم ترقية جيفري ييب هو الآن مدير أول لمنصة عمليات البحث والتطوير 2nm، وهو منصب جديد في الشركة، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في تنفيذ ترقيات أخرى لتجهيز فريق للعمل على الجيل القادم من الشرائح خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





