شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أشياء يجب أن تعرفها عند شراء أيفون مستعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون أحدث الهواتف الذكية باهظة الثمن بشكل كبير، لذلك قد يلجأ البعض لشراء هواتف مستعملة، خاصة إن كانت من هواتف أبل التي تعد حلما كبيرا للكثيرين، ولكن قبل أن تتجه إلى شراء أيفون تم استخدامه من قبل، يجب عليك أن تعرف بعض المعلومات المهمة في هذا الإطار، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



أيفون معاد التصنيع أكثر أمانًا من المستعمل أيفون معاد التصنيع أكثر أمانًا من المستعمل هناك سوق كبير لأجهزة أيفون المستعملة، جيث يمكنك شراء أجهزة ايفون مستعمل من البائعين الخاصين، ولكن الهواتف التي تم تجديدها أو إعادة تصنيعها، تُباع تباع في متاجر التجزئة وحتى موقع Apple الخاص.

وعادة ما يكون الهاتف المستخدم بدون ضمان، لكن يتم اختبار الهاتف الذي تم تجديده للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، ويتم استبدال الأجزاء التالفة، ويأتي مع ضمان أيضا.

تبدو التجديدات وكأنها جديدة، على الرغم من أنها قد تحتوي على بعض العيوب التجميلية مثل الخدوش على العلبة، ويمكنك عمومًا الاعتماد على كون البطارية إما في حالة ممتازة أو تم استبدالها حديثًا عكس المستعمل من شخص سابق يعرضه للبيع.

تأكد من عدم سرقة هاتف أيفون المعروض

هناك دائمًا خطر من أن يكون جهاز الأيفون المستخدم مسروقا، مما يعني أنه قد يكون تم قفل التنشيط ولن يستجيب لبطاقة SIM الخاصة بك، وتكون المخاطرة أكبر عندما تشتري هاتفًا من بائع خاص، لأن على العكس معظم مواقع البيع بالتجزئة والبائعين ذات السمعة الطيبة ستتحقق من ذلك نيابة عنك.

أما للتأكد من عدم الإبلاغ عن سرقة أيفون المحتمل شراؤك له، يمكنك التحقق من رقم IMEI الخاص بالهاتف، إذا كنت تقابل بائعًا ولديك وصول مادي إلى الهاتف، فابحث عن رقم IMEI في تطبيق الإعدادات.

وفي الإعدادات، اضغط على "عام" ثم "حول"، وقم بالتمرير لأسفل حتى ترى رقم IMEI مدرجًا، وقم بتوصيل الرقم إما في CTIA's Stolen Phone Checker أو IMEI Check.



تأكد من أن البطارية موثوقة تأكد من أن البطارية موثوقة أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لمحاولة البائع الخاص التخلص من جهاز أيفون قديم هو أن البطارية لم تعد تعمل بشكل فعال، لذلك يجب عليك التحقق من صحة البطارية قبل شرائه، فهناك طريقة لتقييم صحة البطارية في تطبيق الإعدادات.

طالما أن الهاتف المستخدم يعمل بنظام iOS 11.3 أو أحدث، افتح الإعدادات ثم اختر "البطارية"، واضغط على "Battery Health" وتحقق من السعة القصوى للبطارية.

تأكد من عدم تلف الهاتف بالماء

تتميز أحدث أجيال أيفون بمقاومتها للماء، لكن تلف المياه يمثل مصدر قلق حقيقي للأجيال الأقدم، قد ترغب في التأكد من عدم تعرض أيفون المستخدم للتلف بالمياه.

إذا كنت تشتري أيفون 6 أو إصدارًا أحدث، فقم بإزالة درج بطاقة SIM وابحث عن علامات حمراء داخل الفتحة، والتي تشير إلى تنشيط مؤشر الاتصال السائل بالهاتف.