TransferWise تغير علامتها التجارية لتصبح Wise

دبي - يزن راشد - غيرت عملاقة التكنولوجيا المالية TransferWise، التي قيمها حديثًا المستثمرون بقيمة 5 مليارات دولار، علامتها التجارية لتصبح Wise قبل الاكتتاب العام المتوقع.

وتعكس العلامة التجارية الجديدة كيف انتقلت الشركة التي مضى عليها عقد من الزمان إلى ما وراء التحويلات المالية الدولية B2C وحدها لبناء ما تطلق عليه الآن شبكة المدفوعات عبر الحدود.

وتوضح TransferWise: تم إطلاق الشركة في الأصل عام 2011 كخدمة تحويل أموال للأفراد، وقد توسعت الشركة لبناء شبكة مدفوعات عبر الحدود تساعد على جعل الخدمات المصرفية الدولية أرخص وأسرع لعملائها من الأفراد والشركات البالغ عددهم 10 ملايين.

وقطعت الشركة شوطاً طويلاً خلال السنوات العشر، وتعالج اليوم 4.5 مليارات جنيه إسترليني في المعاملات عبر الحدود كل شهر، مدعية أنها تساعد العملاء على توفير ما يقرب من مليار جنيه إسترليني سنويًا في رسوم مخفضة مقارنة باستخدام البنوك.

وفي الآونة الأخيرة، بعد أن أطلقت منتجات استهلاكية وتجارية تشبه حسابًا مصرفيًا متعدد العملات، بما في ذلك بطاقة الخصم الخاصة بها، بدأت Wise تشبه بنكًا منافسًا أيضًا، حتى لو ذكرت سابقًا أنه لا توجد خطط للتقدم بطلب للحصول على رخصة بنكية كاملة.

وقدمت الشركة عرضًا ترويجيًا لخط منتجاتها الحالية:

Wise : بناء أكثر الحسابات الدولية في العالم، حيث يمكنك إرسال الأموال وإنفاقها دوليًا، والاحتفاظ بأموال عبر 55 عملة، والحصول على أرقام حسابات حقيقية بما يصل إلى 10 عملات، ويمتلك العملاء الآن أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في Wise، مع إصدار 1.4 مليون بطاقة خصم.

Wise Business : يتيح هذا المنتج لحسابات الأعمال التوجه إلى العالمية، إذ يحتوي على جميع ميزات الحساب الشخصي بالإضافة إلى إضافات، مثل: الخلاصات المصرفية والمدفوعات الجماعية والوصول المتعدد المستخدمين، وانضمت في آخر 12 شهرًا أكثر من 150 ألف شركة إلى Wise.

Wise Platform : تستخدم البنوك والشركات، مثل: Monzo و GoCardless و Xero، منتج المنصة للاستفادة من البنية التحتية لخدمة Wise، مما يمنح العملاء مدفوعات أرخص وأسرع وميزات مصرفية دولية، وتعمل Wise Platform مع بنوك في 10 دول عبر 4 قارات.

وقال (كريستو كارمان) Kristo Käärmann، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Wise: تتماشى علامتنا التجارية اليوم مع ما نحاول بناءه – مجتمع من الأشخاص والشركات مع حياة متعددة العملات، ويشمل هذا المجتمع الآن البنوك نفسها.

وأضاف: تطورنا لا يتعلق بإصلاح مشكلة تحويل الأموال فقط، بل إن التجربة الأساسية لاستخدام Wise تظل أسرع وأرخص وأكثر ملاءمة من أي شيء آخر، ومهمتنا تبقى كما هي، وما زلنا نعمل على جعل المال عابرًا للحدود.

ويمكن للعملاء الاشتراك في موقع الويب الجديد عبر Wise.com، وتقول الشركة: يتم الانتقال النهائي لجميع العملاء إلى علامة Wise التجارية في شهر مارس 2021.