Silver Sparrow .. برمجية ضارة تصيب أجهزة ماك

دبي - يزن راشد - أصيب ما يقرب من 30 ألف جهاز حاسب ماك في جميع أنحاء العالم بواسطة برمجية ضارة غامضة تسمى Silver Sparrow، وذلك وفقًا للباحثين في شركة Red Canary الأمنية.

وهناك صورة نمطية شائعة مفادها أن أجهزة حواسيب ماك محصنة إلى حد كبير ضد البرمجيات الضارة، وهذا غير صحيح، حيث

وأوضح (توني لامبرت) Tony Lambert، المحلل في Red Canary، أن البرمجية الضارة لا تعرض السلوكيات المتوقعة من البرامج الإعلانية المعتادة التي غالبًا ما تستهدف أنظمة macOS.

وليس من الواضح ما هو هدف البرمجيات الخبيثة، قال باحثون: إن Silver Sparrow تتضمن آلية تدمير ذاتي قد تزيل أي أثر لها، ويبدو أنها لم تستخدم، ومن غير الواضح ما الذي يمكن أن يؤدي إلى تنشيط هذه الوظيفة.

والجدير بالذكر أن Silver Sparrow تحتوي على تعليمات برمجية يتم تشغيلها أصلاً عبر شريحة M1 من شركة آبل، التي تم إصدارها في شهر نوفمبر، مما يجعلها البرمجية الخبيثة الثانية المعروفة التي تقوم بذلك.

وكتب الباحثون: بالرغم من أننا لم نلاحظ أن Silver Sparrow تقدم أجزاء ضارة إضافية حتى الآن، إلا أن توافقها مع شريحة M1، والوصول العالمي، ومعدل الإصابة المرتفع نسبيًا، والنضوج التشغيلي يشير إلى أن Silver Sparrow تمثل تهديدًا خطيرًا.

وأصابت Silver Sparrow أجهزة ماك في 153 دولة اعتبارًا من 17 فبراير، مع الإبلاغ عن تركيزات أعلى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وذلك وفقًا لبيانات من موقع Malwarebytes الذي يمنع هجمات برامج الفدية.

وتتطرق تدوينة Red Canary إلى المزيد من التفاصيل، بما في ذلك كيف اكتشفوا إصدارات متعددة تستهدف رقاقات إنتل أيضًا، بالإضافة إلى رقاقة M1، وهو الشيء الغريب وذلك بالنظر إلى أن الأجهزة العاملة بهذه الرقاقة ما تزال حديثة العهد.

ونشر الباحث الأمني (باتريك واردل) Patrick Wardle في وقت سابق من هذا الشهر قصة عن أول برمجية ضارة تستهدف رقاقات آبل الجديدة.

ويحذر الباحثون من أن انتقال آبل من شرائح إنتل إلى شرائحها الخاصة قد يجعل من السهل على القراصنة إدخال البرمجيات الضارة.