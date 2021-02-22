تكنولوجيا: شاومي تحصل على شهادة HI-RES مزدوجة في تقنية الصوتيات في REDMI K40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة شاومي أن تعتمد معايير HI-RES للصوتيات وتقنية الصوتيات اللاسكية في سلسلة REDMI K40، وهو ما أكد عليه إعلان تشويقي نشر مؤخراً من الشركة.

شغلت سلسلة REDMI K40 مجموعة من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، والتي إستعرضت مميزات الإصدارات المرتقبة من شاومي قبل الإعلان الرسمي، وفي إعلان تشويقي نشر من الشركة كُشِف عن تفاصيل أكثر حول الإصدارات الجديدة التي أعتمدت رسمياً مؤخراً بمعايير HI-RES.

ولقد أشارت شاومي إلى أن سلسلة REDMI K40 تأتي بتقنية Dolby Atmos التي تعمل على محاكاة مؤثرات الصوت المحيطي متعدد الإتجاهات، كما أعتمدت شاومي معايير Hi-Res للأصوات اللاسلكية في الإصدارات الجديدة مؤخراً، كما تتضمن الإصدارات الجديدة من سلسلة Redmi K40 صوتيات عالية الدقة، مع نطاق ديناميكي أكثر كفاءة، وإستجابة أسرع للترددات.

ولقد عرفت معايير Hi-Res في بعض من إصدارات سماعة الرأس HiFi، ومشغل الموسيقى DAP، أيضاً قدمت هذه المعايير في البداية من شركة سوني ومن ثم تم الإعتراف بهذه المعايير رسمياً من قبل جمعية CTA في اليابان، وDEG.

المواصفات المتوقعة لهواتف REDMI K40

اعتمدت شركة شاومي هواتف Redmi K40 و Redmi K40 Pro مؤخراً في 3C وTENAA، ولقد أوضحت قاعدة البيانات أن الإصدارات الجديدة تأتي بقياسات 163.7 في 76.4 في 7.8مم، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh.

ولقد أكد Lu Weibing خلال الشهر الماضي على دعم Redmi K40 برقاقة معالج Snapdragon 888، على أن يأتي الهاتف بسعر 464 دولار لأعلى إصدار في السلسلة، بينما يأتي الإصدار الأقل بسعر 310 دولار.

أيضاً من المتوقع أن تقدم شاومي هاتف Redmi K40 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يتميز الإصدار الرئيسي من السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 870، مع بطارية بقدرة 4000 mAh.

ويأتي الهاتف بسعة تخزين في LPDDR5، مع ذاكرة عشوائية UFS 3.1، كما يضم شاشة بحجم 6.81 إنشن ودقة عرض 3200 في 1440 بيكسل أو 2K.

المصدر

اعلان





