أمطار رعدية بالأسكندرية والصعيد ينعم بالدفء .. تفاصيل طقس اليوم في مصر وبيان بدرجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مع رياح معتدلة، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح.

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

مناطق الأمطار

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم)، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من (رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد).

حالة البحرين

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية و بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 19 08

الاسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 09

طنطا 18 08

شبين الكوم 19 08

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 17 10

السلوم 18 08

سيوة 18 06

بورسعيد 19 11

دمياط 17 10

الزقازيق 19 08

المنصورة 18 09

الاسماعيلية 19 08

السويس 19 09

العريش 18 09

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 03

نويبع 20 14

طابا 19 12

كاترين 12 02

الطور 22 13

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 23 13

الفيوم 19 08

بنى سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 09

ادفو 24 11

أبوسمبل 24 11

الوادى الجديد 22 07

شلاتين 26 15

ابو رماد 25 14

حلايب 23 17

رأس حدربة 22 16