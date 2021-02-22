شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تهمك عن ميزة الوضع المظلم لـ Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك العديد من تطبيقات الوسائط الاجتماعية "الوضع المظلم" هذه الأيام، مما يسمح للمستخدمين بتغيير لون واجهة التطبيق إلى ألوان أغمق بدلاً من الألوان الزاهية، والتي يمكن أن تبدو أفضل وأحيانًا توفر عمر البطارية، ولفترة طويلة، كان Snapchat أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية القليلة التي لا تحتوي على الوضع المظلم، لكن هذا سيتغير قريبًا أو بناءً على المكان الذي تعيش فيه، ربما يكون قد تغير بالفعل.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن Snapchat لديه وضع مظلم، لكنه غير متاح على نطاق واسع حتى الآن، فإن الوضع المظلم في Snapchat متاح حاليًا فقط لمستخدمي iPhone في أستراليا وبعض أجزاء من الولايات المتحدة، ومازالت الدول الأخرى في طريقها للحاق بغيرها عند إتاحة Snapchat للميزة، وهنا نقدم خطوات تفعيل الوضع المظلم الذى سيصل إليك قريبا.





كيفية تمكين الوضع المظلم على Snapchat

1. افتح تطبيق Snapchat على جهازك المحمول وقم بتسجيل الدخول إذا طُلب منك ذلك.

2. في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، اضغط فوق صورة ملف التعريف الخاص بك.

3. في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، اضغط فوق الرمز الذي يشبه الترس، وسيؤدي هذا إلى فتح قائمة الإعدادات.

4. في قائمة الإعدادات، قم بالتمرير حتى ترى خيارًا يسمى المظهر " Appearance"، إذا لم تتمكن من العثور عليه في قائمة الإعدادات الخاصة بك، فهذا يعني أنك غير قادر حاليًا على استخدام الوضع المظلم على Snapchat.

5. في قائمة "App Appearance"، اضغط على "Always Dark" لتمكين الوضع المظلم في Snapchat، ويمكنك أيضًا ضبطه ليتناسب مع إعدادات جهاز iPhone الخاص بك.