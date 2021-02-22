تسريبات تكشف موعد طرح سامسونغ لأجهزتها اللوحية الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 08:45 صباحاً - منذ 53 دقيقة

تواصل المواقع التقنية مساعيها لكشف موعد إطلاق الشركة الكورية سامسونغ عن أجهزتها اللوحية الجديدة.

وكشفت تقارير تقنية جديدة عن موعد وصول الأجهزة اللوحية الجديدة من سامسونغ، حيث من المقرر الكشف رسميًا عن جهاز ”Galaxy Tab S7 Lite“ و“Galaxy Tab A7 Lite“ خلال حزيران/ يونيو المقبل.

ومن المقرر إطلاق جهاز ”S7 Lite“ بشاشة 12.4 بوصة وجهاز A7 Lite بشاشة 8.7 بوصة.

ومن المحتمل أن يتم تزويد ”S7 Lite“ بتقنية الجيل الخامس، وسيكون هذا الجهاز أحد أفضل خيارات الأجهزة اللوحية التي تتمتع بالجيل الخامس وبسعر مناسب.

كان قد تم إطلاق ”Galaxy Tab S6 Lite“ في نيسان/ أبريل من العام الماضي، ويبدو أن الشركة تعتزم التأخير في عام 2021.

وأجرت سامسونغ بعض التعديلات الطفيفة عن جهاز ”Galaxy Tab A7“ مقارنة بمواصفات ”S6 Lite“، حيث قللت حجم الشاشة من 10.4 بوصة إلى 8.7 بوصة.

وبالنسبة لجهاز ”Galaxy Tab A7“ الأصلي فهو جهاز لوحي ذو تكلفة معقولة ويلبي احتياجات جمهور مختلف.

ويأتي جهاز Galaxy Tab A7 بشاشة TFT مقاس 10.4 بوصة ويتم تشغيله بوساطة مجموعة شرائح Snapdragon 662 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت.

ويضم الجهاز أربعة مكبرات صوت مع دعم Dolby Atmos مع بطارية بحجم 7040 مللي أمبير في الساعة.