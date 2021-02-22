شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتفاوض لتصنيع أجهزة آيباد فى الهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تضغط على الحكومة الهندية فى خطوة قد تجعل الشركة تصنع أجهزة iPad فى البلاد لأول مرة، حيث ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة تخطط لإطلاق خطة حوافز مصممة بقيمة 6.7 مليارات دولار لتعزيز صادرات أجهزة الكمبيوتر فى الهند، وتريد شركة آبل ذلك - لكنها تسعى للتوصل إلى صفقة أفضل.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، سيكون للمبادرة ميزانية تصل إلى 964 مليون دولار على مدى خمس سنوات، لكن أبل تطلب مضاعفة هذا المبلغ ثلاث مرات تقريبًا إلى 200 مليار روبية قبل الانتهاء من هذه الخطة، ويُقال إن السبب جزئيًا هو أن سلسلة التوريد فى الهند ليس لديها حتى الآن النطاق اللازم لتلبية طلبات أبل.

وتصنع أبل بالفعل أجهزة أيفون فى الهند، بعد أن بدأت فى عام 2018 لتجنب رسوم الاستيراد الجديدة التى فرضتها الحكومة الهندية كجزء من مبادرة "Make in India"، وتسعى الشركة أيضًا إلى تنويع تصنيعها خارج الصين؛ حيث ذكرت نيكى الشهر الماضى أن بعض إنتاج iPad سيتحول إلى فيتنام هذا العام، وهي المرة الأولى التى يتم فيها تصنيع iPad فى أى مكان آخر.

وقال شخصان تحدثا إلى رويترز إنه من المحتمل أن يتم تجميع أجهزة iPad فى الهند بواسطة أحد المتعاقدين الحاليين "فى وقت مبكر من هذا العام"، ويشمل شركاء أبل فى الهند حاليًا Foxconn وPegatron وWistron.