شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أهم ثلاث ميزات بأندرويد 12 مقارنة بأندرويد 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن أحدث إصدار من نظام التشغيل Android هذا الأسبوع، Android 12، متوفر الآن كمعاينة للمطورين، ويبدو أن Android 12 يشبه إلى حد كبير Android 11، مع بعض الميزات الجديدة وبعض إصلاحات الأداء التي تهدف إلى مساعدة هاتفك على تشغيل المزيد بسلاسة وفقا لموقع CNET.

إذا كنت حريصًا على تجربة نظام التشغيل الجديد، فيمكنك تنزيل وتثبيت معاينة مطور Android 12 الآن، لكن كن حذرًا من أنه كأول معاينة للمطورين، فمن المحتمل أن تكون مليئة بالأخطاء، وليس المقصود منها أن يجربها الشخص العادي في هذه المرحلة - خاصةً ليس على جهازك الأساسي.

ويتوقع أن تطلق جوجل إصدارًا تجريبيًا عامًا في مايو، والإصدار النهائي في أغسطس أو سبتمبر.

فيما يلي ثلاث من أكبر الميزات الجديدة في Android 12 حتى الآن، مقارنةً بـ Android 11.

ميزات خصوصية التطبيق

تضيف جوجل العديد من ميزات الخصوصية الجديدة إلى التطبيقات لمنح المستخدمين مزيدًا من الشفافية والتحكم، وفقًا لمدونة مطوري Android.

ويمنحك أحد التحديثات مزيدًا من المعلومات حول كيفية استخدام ملفات تعريف الارتباط عبر المواقع، بينما يغير آخر كيفية تصدير التطبيقات للمعلومات لمنعها من تصدير الأنشطة والخدمات وأجهزة الاستقبال بطريق الخطأ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسات أقل صرامة من تلك الموجودة في إصدار برنامج iOS الأخير من Apple، والذي يتضمن "ملصقات التغذية" للتطبيق الجديد التي تخبر الأشخاص بالبيانات الشخصية التي تجمعها تطبيقاتهم، وتغيير قادم يتطلب من المطورين مطالبة الأشخاص بالحصول على إذن جمع البيانات وتتبعها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

إعادة تصميم الإخطارات

وتعمل جوجل مع Android 12 على تغيير تصميم الإشعارات لجعلها أكثر حداثة وعملية، فعندما تنقر على إشعار، سينقلك مباشرة إلى التطبيق أو الإجراء الذي تريد اتخاذه، بدلاً من المرور عبر خدمة وسيطة لبدء هذا الإجراء، ما من شأنه أن يجعل كل شيء يعمل بشكل أسرع، وفقًا للمدونة.

كما أشار موقع XDA Developers للتكنولوجيا، يحصل Android 12 أيضًا على زر جديد يتيح لك غفوة الإشعارات غير المهمة واختيار المدة التي تستغرقها في ذلك.

يمكنك أيضًا تشغيل ترتيب الإشعارات التكيفية للسماح لنظام Android بإعادة ترتيب إشعاراتك بناءً على كيفية عملك مع التطبيقات المختلفة، وإعادة تعيين الترتيب إذا لم يعجبك.

تشغيل هواتف أندرويد بيد واحدة

يبدو أن Android 12 يتضمن بعض التغييرات في التصميم التي تجعل من السهل تشغيل هواتف Android بيد واحدة وإصبع الإبهام، حيث لاحظ مطورو XDA أن واجهة مستخدم الإعدادات المحدثة تنقل شريط البحث إلى أسفل الشاشة لتسهيل الوصول بيد واحدة.

كما كشفت عن ميزة جديدة تسمى "silky home" تجعل الواجهة بأكملها أكثر ملاءمة للاستخدام بيد واحدة.