شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تطلق هاتفها القابل للطى قبل 2024 .. تقرير حديث يكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال شركة آبل مترددة بشأن إطلاق أيفون القابل للطي، كما يقترح تقرير جديد من الموقع الكورى الجنوبى TheElec، حيث أشار تقريران إلى أن الشركة ستطلق أول جهاز قابل للطى فى عام 2023، لذلك يجب أن يكون لدى شركة أبل خطة منتج جاهزة بحلول النصف الثانى من عام 2021، وينعكس هذا عادةً فى الحركة فى سلسلة التوريد.

وعادةً ما يبدأ عملاق كوبرتينو فى التطوير المشترك مع شركائه قبل عامين إلى ثلاث سنوات على الأقل من إطلاق المنتج، كما أنه يعين البائعين للمواد والمكونات بمجرد تأمين التصميم، لكن لا توجد حاليًا مؤشرات على أن أبل تستعد لسلسلة التوريد الخاصة بها لإطلاق 2023، حسب المنفذ الكوري.

ووفقًا لتقرير حديث، تعمل أبل مع LG على شاشة قابلة للطى وقد زعم تسريب سابق أن الشركة طلبت عينات من Samsung، وتوفر هاتان الشركتان الكوريتان الجنوبيتان بالفعل لوحات OLED لسلسلة أيفون 12، فيما سيحتاجون إلى البدء فى إجراء الاستثمارات اللازمة فى أوائل عام 2022 إذا كانت أبل تعتزم إطلاق الجهاز فى عام 2023.

كما يُعتقد أن شركة أبل قد بدأت العمل فى التطوير المبكر لجهاز أيفون القابل للطي، لكن الشركة تركز حاليًا فقط على الشاشة، بينما يقترح تقرير لبلومبيرج أن الجهاز الفعلى إما على بعد سنوات أو قد لا يرى ضوء النهار أبدًا.

أبل ستنظر فى الربحية قبل إطلاق أيفون القابل للطي

ويدعى Elec أيضًا أن Samsung كانت قادرة على بيع 2.5 مليون وحدة فقط من الهواتف الذكية القابلة للطى فى عام 2020، وفقدت هدفها المتمثل فى شحن 4.5 مليون إلى 5 ملايين وحدة، ومن المحتمل أن تراقب شركة آبل عن كثب أداء العملاق الكورى الجنوبى لقياس استجابة السوق.

وتنتقل أبل حاليًا من لوحات LCD إلى وحدات OLED وقد يؤثر ذلك على أرباحها، وبحلول النصف الثانى من عام 2022، من المتوقع أن تحتوى محفظتها على أجهزة OLED أكثر من أجهزة أيفون LCD، ويقول التقرير إن شركة آبل تحتاج إلى وقت لتقييم وضعها قبل إطلاق أيفون القابل للطي.

وفقًا لشخص مطلع على الأمر، لدى أبل أيضًا مشاريع صغيرة تتعلق بشاشات قابلة للطي، لكنهم أضافوا أن الشركة ليست حريصة جدًا حاليًا على إطلاق جهاز قابل للانحناء، وفى الوقت الحالي، لا يبدو الإطار الزمنى لإطلاق 2023 محتملًا، وإذا بدأت الشركة فى إنشاء سلسلة إمداد فى نهاية هذا العام، فسنرى أيفون قابل للطى فى عام 2024 على أقرب تقدير.