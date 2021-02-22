شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخر تسريبات أيفون 13.. وصول ميزة التصوير الفلكى وأحدها بدون منافذ تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هواتف أيفون للعام الجارى 2021، ستشبه هواتف العام الماضى وستحتفظ بنفس أحجام الشاشة، وهذا يعنى أننا يجب أن نرى iPhone 13 mini بحجم 5.4 بوصة وهاتف iPhone 13 بشاشة 6.1 بوصة وiPhone 13 Pro بشاشة 6.1 بوصة وأخيرا iPhone 13 Pro Max بشاشة 6.7 بوصة .

ويقال إن أبل ستتوقف عن إنتاج iPhone 12 mini بسبب الطلب الأقل من المتوقع، فخلال النصف الأول من شهر يناير، شكّل جهاز mini حوالى 5٪ فقط من مبيعات سلسلة iPhone 12. من ناحية أخرى، يُشاع أن إنتاج iPhone 12 Pro Max يرتفع بمقدار 11 مليون وحدة.





وعلى الرغم من أنها قد تبدو متشابهة مقارنة بخط إنتاج 2020، إلا أنه ستكون هناك بعض الاختلافات، فعلى سبيل المثال، يمكن تجهيز طرازات Pro بمعدل تحديث 120 هرتز يقوم بتحديث الشاشة 120 مرة فى الثانية مما يؤدى إلى التمرير السلس الزبدانى والرسوم المتحركة المحسنة.

كذلك فستكون هناك شاشة ProMotion وهى متوفرة بالفعل على iPad Pro، وباستخدام لوحة معززة ذات درجة حرارة منخفضة من أكسيد متعدد البلورات (LTPO)، قد يختلف معدل التحديث اعتمادًا على المحتوى على الشاشة، حيث إن ألعاب الفيديو، على سبيل المثال، تستدعى استخدام 120 هرتز فى حين أن المزيد من المحتوى الثابت سيعمل بمعدل تحديث أبطأ لتوفير عمر البطارية، ويمكن أن يتيح استخدام LTPO أيضًا لشركة أبل تقديم شاشة تعمل دائمًا.

ومن المتوقع أن تقوم أبل بتحسين مجموعة الكاميرات فى بعض الطرز وقد تجلب التصوير الفلكى لهذه الهواتف؛ حيث سيسمح ذلك لمستخدمى iPhone 13 بالتقاط صور للسماء ليلاً، كذلك فميزة أخرى جديدة لمصورى أيفون يمكن أن تكون فيديو Portrait Mode مما يسمح للمستخدمين بتغيير مجال العمق فى المعالجة اللاحقة، كما سيتم تحسين الكاميرات فائقة الاتساع عبر السلسلة بأكملها، من العدسة المكونة من 5 عناصر إلى العدسة المكونة من 6 عناصر، وفقًا لأحدث الشائعات.

وستعمل شرائح 5nm A15 Bionic على تشغيل الهواتف، ويمكننا أن نرى مغناطيسًا أقوى داخل الأجهزة لملحقات MagSafe، وقد يكون هذا جزءًا من التركيز على الشحن اللاسلكى لـ MagSafe لأن واحدًا على الأقل من الطرز الجديدة (من المحتمل أن يكون iPhone 13 Pro Max) سيكون بلا منافذ تمامًا، وستخرج سلسلة iPhone 13 من العلبة مع تثبيت iOS 15 مسبقًا.

يذكر أن شركة LetsGoDigital كشفت مؤخرا عن تصميم تخيلى لهاتف iPhone 13 Pro والذى يعرض شاشة ذات إصدارًا مدمجًا من Touch ID إلى جانب Face ID، فيما ينتظر أن تدعم سلسلة iPhone 13 شبكة 5G ومن المقرر الكشف عنها فى سبتمبر القادم.