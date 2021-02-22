مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 10 Pro Max

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام أن شركة "شاومي" الصينية ستقوم بإصدار هاتفها الجديد Redmi Note 10 Pro Max ضمن مجموعة هواتف Redmi Note 10 التي ستصدر تحت العلامة التجارية "ريدمي" رسمياً في الرابع من مارس القادم، حيث سيكون الهاتف هو الأغلى ثمناً والأفضل إمكانات.

وبحسب ما ذكر موقع GSMArena، فإن هاتف Redmi Note 10 Pro Max سيتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة عن باقي هواتف المجموعة، منها احتوائه على شاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع OLED، ومعدل تحديث الشاشة 120 هيرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكذلك تصنيف IP52 ، ونوتش صغير للغاية للكاميرا السيلفى.

وأضاف الموقع أن الهاتف سيحصل على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، و فلاش LED .

كما سيعمل الهاتف الجديد بمعالج من نوع Snapdragon 750G مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام ، بالإضافة إلى بطارية 5050 مللى أمبير فى الساعة.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يبدأ سعر هواتف Redmi Note 10 القادمة حوالى 275 دولار أمريكي، ما يعادل 5000 جنيهاً مصرياً.

وكانت كشفت تسريبات مصورة لهاتف Mi 11 Lite القادم من شركة شاومى الصينية، والذي يعتبر أرخص هاتف رائد فى سلسلة Mi 11، حيث سيأتي الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED ، ومعدل تحديث 90 هيرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.