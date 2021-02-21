شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منشورات إنستجرام أوقعت به.. تعرف على قصة "هوش بوبي" المتهم بغسل الأموال بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون أميركيون، إن أحد المشاهير النيجيريين على مواقع التواصل الاجتماعي ساعد قراصنة كوريين شماليين في غسيل الأموال المسروقة من بنك مالطي، وفقا لما نقلته بلومبرج.

ولعب رامون أولورونوا عباس دورًا داعمًا في عمليات الاحتيال الإلكترونية التي ارتكبها ثلاثة مبرمجين كمبيوتر متهمين بابتزاز أكثر من 1.3 مليار دولار من النقد والعملات المشفرة، حسبما قالت وزارة العدل في 17 فبراير.

رامون أولورونوا عباس، المعروف باسم مستعار Hushpuppi أو Hush أو Ray Hushpuppi هو أحد المشاهير النيجيريين على Instagram لديه 2.5 مليون متابع حيث كان ينشر بانتظام صورًا مع سيارات فاخرة أو على متن طائرات خاصة، ويواجه تهماً جنائية في الولايات المتحدة بالتآمر لغسل الأموال.

وقال جون ديمرز، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة إلى جون تشانج هيوك وكيم إيل وبارك جين هيوك، إن عملاء الدولة في كوريا الشمالية "هم كبار لصوص البنوك في العالم".

وشارك الثلاثي وكوريين شماليين مجهولين آخرين في اختراق شركة Sony Pictures Entertainment Inc، في عام 2014 ومحاولة سرقة ما يقرب من مليار دولار من البنك المركزي في بنجلاديش في عام 2016، وفقًا للحكومة الأمريكية.

وفي الآونة الأخيرة ركزت المجموعة على سرقة العملات المشفرة، وفقًا للمدعين العامين.

يُزعم أن المتسللين تحولوا إلى شبكة تشمل عباس "لغسل الأموال من سرقة إلكترونية نفذتها كوريا الشمالية" من بنك مالطي مجهول في فبراير 2019.

وعمل النيجيري مع الكندي غالب العمري، الذي اتهمه المسؤولون الأمريكيون بتنظيم فرق لغسل ملايين الدولارات التي سُرقت من خلال اختراق أجهزة الصراف الآلي، بما في ذلك من BankIslami في باكستان وبنك في الهند وفقًا لوزارة العدل.

وعلى مدار السنوات السابقة، نال رامون عباس، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، البالغ من العُمر 37 عاماً، شهرة واسعة بعدما اجتذبت طريقته في التباهي برفاهية حياته، أعداداً كبيرة من المتابعين على إنستجرام.

وتم تسليم عباس من دبي في يوليو 2020 إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث يواجه اتهامات جنائية بالتآمر المزعوم لغسل مئات الملايين من الدولارات من عمليات احتيال "اختراق البريد الإلكتروني للأعمال" وغيرها من عمليات الاحتيال.

قال جال بيسيتسكي، محامي عباس السابق، لمجلة فوربس في يوليو 2020 إنه "غير مذنب على الإطلاق" بهذه الاتهامات ولم يشارك في أي عملية احتيال. واستقال بيسيتسكي ومحامي عباس الآخر من الدفاع في يناير.

كان النيجيري جزءًا من مجموعة يُزعم أنها خدعت مساعدًا قانونيًا في شركة محاماة أمريكية لتحويلها إلى ما يقرب من 923000 دولار في أكتوبر 2019، وفقًا للسلطات الأمريكية.

كما اتهم هو وشريكه بالتآمر لسرقة 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) من نادي كرة قدم لم يذكر اسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.