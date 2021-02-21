شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو تطبيق Clubhouse ويكيف يمكنك الوصول إليه بعد حادث الاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إخبارية منذ قليل عن تعرض تطبيق clubhouse لاختراق أمني كبير على مستوي العالم، وذكرت التقارير أن التطبيق يراجع حاليًا بياناته بعد تقارير عن تسريب بيانات المستخدمين، كما أكدت الشركة المالكة للتطبيق أنها تبحث الاستعانة بشركة مختصة لتأمين بيانات المستخدمين.

وبحسب التقارير، فإن الشركة قالت إنها تعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب البيانات الخاصة بالمستخدمين، فيما نقلت رويترز عن التطبيق القول إنه يخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين.

فيما غرد John Furrier مالك منصة siliconangle الأمريكية المعنية بتغطية أخبار واد السيليكون عبر حسابه الشخصي عن الإختراق قائلاً: "أخبار عاجلة: اختراق التطبيق الصوتى Clubhouse، حيث يتم تسريب جميع الأصوات، الاختراق صادر من الصين".

ثم نشر تغريدة أخرى كشف فيها عن الموقع الذى يقوم بسحب التسجيلات الصوتية من Clubhouse