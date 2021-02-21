تكنولوجيا: ملصق إعلاني لمعرض MWC يكشف عن تصميم هاتف Realme GT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق معرض MWC 2021 من مدينة شنغهاي في 23 من فبراير الجاري، ولقد رصد ملصق إعلاني للحدث يوضح تصميم هاتف Realme GT.

يعد هاتف Realme GT 5G أحد الإصدارات المميزة المرتقبة من شركة Realme، حيث ينطلق الهاتف رسمياً في معرض MWC 2021 الذي يعقد في مدينة شنغهاي خلال أيام، ولقد كشف عن تصميم الهاتف بالفعل عبر ملصق إعلاني يوضح تصميم جلدي Bulbelbee.

أيضاً يؤكد الملصق الإعلاني على أن هاتف Realme GT 5G يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، في إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية وفلاش LED.

ولقد أكدت Realme على أن هاتف Realme GT 5G ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في حدث يعقد في 4 من مارس.

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