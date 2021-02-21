تكنولوجيا: رصد هاتف NARZO 30A في قاعدة بيانات GEEKBENCH

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Realme حدث في 24 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Narzo 30 Pro 5G، وRealme Narzo 30A إلى جانب سماعة Realme Buds Air 2 اللاسلكية، ولقد رصد هاتف NARZO 30A في قاعدة بيانات GEEKBENCH إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

كشفت التسريبات السابقة عن مواصفات هاتف Realme Narzo 30 Pro، واليوم تسلط التسريبات الضوء على هاتف Realme Narzo 30A الذي رصد في قوائم benchmark برقاقة معالج HELIO G85، وهي الشريحة ذاتها التي استخدمت في هاتف Realme Narzo 20.

ولقد ظهر هاتف Realme Narzo 30A في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم RMX3171، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن الهاتف سيضم واجهة Realme UI 2.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

أيضاً سجل هاتف Realme Narzo 30A في إختبارات Geekbench عدد 337 نقطة في إختبارات آداء الأنوية الأحادية، و 1253 نقطة في إختبارات آداء الأنوية المتعددة.

كما تشير التوقعات إلى أن Realme تقدم هذا الإصدار بشاشة LCD بجودة عرض FHD Plus، كما يدعم الهاتف بطارية بسعة كبيرة، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في وحدة بتصميم مربع، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Realme Narzo 30 Pro يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 120Hz وسرعة لمس 180Hz، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في إطار الهاتف، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

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