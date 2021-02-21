تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد بعض من مواصفات هاتف ONEPLUS 9 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على مواصفات إصدار وان بلس القادم ONEPLUS 9 قبل إنطلاق الهاتف رسمياً.

تدعم وان بلس هاتف OnePlus 9 القادم برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يتميز هاتف OnePlus 9 بحجم شاشة 6.55 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع معدل تحديث 120 Hz، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل،

أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة يضم هاتف OnePlus 9 Pro شاشة بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تستخدم وان بلس تقنية LTPO في شاشة OnePlus 9 Pro لذا سيتميز الهاتف بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 Hz.

المصدر

اعلان





