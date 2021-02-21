RetroN Sq .. منصة لتشغيل ألعاب Game Boy عبر التلفاز

دبي - يزن راشد - تستعد شركة Hyperkin لإطلاق منصة قديمة جديدة RetroN Sq تسمح لك بلعب ألعاب Game Boy عبر جهاز التلفاز.

وتشتهر الشركة بصنع الأجهزة الطرفية للألعاب، لكنها تصنع أيضًا نسخًا من المنصات التي تتيح لك ممارسة الألعاب القديمة بدقة حديثة.

وحتى وقت قريب، كان هناك تقريبًا هوس في صناعة الألعاب بالنسبة للمنصات القديمة.

وفي حين أن هذه الأجهزة المستنسخة، التي تأتي غالبًا بأشكال أصغر من التصميم الأصلي، تتيح لك إعادة إحياء ألعاب الماضي وإعادة تشغيلها، إلا أنها كانت مقتصرة إلى حد كبير على الألعاب القليلة التي اختارها مصنعوها.

وكانت Game Boy واحدة من أوائل منصات الألعاب المحمولة في عصرها، مما مكن معظم اللاعبين الشباب من قضاء ساعات من اللعب بعيدًا عن التلفاز طالما استمرت بطاريات AA بالعمل.

وبالرغم من التغييرات الكبيرة الحاصلة في الوقت الحالي بالنسبة لمنصات الألعاب، فإن ذلك لا يعني أن منصة Game Boy قد ماتت، خاصة عندما يكون هناك أمثال Hyperkin على استعداد لإبقائها على قيد الحياة.

وعلى عكس عائلة Game Boy المحمولة، فإنه يجب توصيل منصة RetroN Sq المربعة الشكل لتشغيل ألعاب Game Boy و Game Boy Color و Game Boy Advance بجهاز التلفاز.

وتشتمل المنصة على ذراع تحكم USB سلكية واحدة تسمى Scout ذات شكل مشابه لمنصة SNES، ويشتمل الجزء الخلفي من المنصة على فتحة لبطاقة microSD، مما يسمح لك بترقية البرامج الثابتة للنظام.

وبدلاً من وصلات الفيديو المركبة، تتصل RetroN Sq بجهاز التلفاز عبر HDMI مع ألعاب تمت ترقيتها إلى دقة 720 بكسل، وهناك أيضًا مفتاح يسمح لك بتبديل نسبة العرض إلى الارتفاع إلى 4:3 أو 16:9 ، حسب تفضيلاتك.

وتتيح لك المنصة تشغيل خراطيش Game Boy و Game Boy Color أصلاً، بينما يتم سرد ألعاب Game Boy Advance على أنها ميزة تجريبية، لكنها لا تشير إلى ألعاب Game Boy Advance المتوافقة.

وتصدر RetroN Sq من شركة Hyperkin في 25 مارس مقابل 75 دولار، ويمكنك طلب المنصة أوليًا عبر موقع Hyperkin الإلكتروني.

وتأتي المنصة بلونين، هما Black Gold و Hyper Beach، الذي يبدو أشبه باللون الفيروزي.