iPhone 12 Pro Max يقود تبني 5G في أمريكا

دبي - يزن راشد - تشير بعض البيانات الجديدة التي أبلغت عنها مجلة PCMag إلى أن أجهزة iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Pro و iPhone 12 من شركة آبل هي هواتف 5G الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة.

ويعتبر iPhone 12 Pro Max هو الهاتف الأكثر شهرة في 49 من 50 ولاية أمريكية، و iPhone 12 Pro هو أشهر هاتف 5G في الولاية المتبقية، مما يجعل الولايات المتحدة هي أمة آيفون.

ويبلغ عمر هذه الهواتف أربعة أشهر فقط، مما يدل على استمرار شعبية آيفون في الولايات المتحدة ومدى أهمية الدور الذي تلعبه في دفع تبني 5G في هذا البلد.

وتأتي هذه التقارير من بيانات مبيعات شركة الأبحاث M Science والمعلومات التي تم جمعها من مستخدمي Ookla Speedtest.

وتنظر Ookla في استخدام تطبيقات Speedtest الخاصة بها عبر هواتف المستهلكين، وقدمت بيانات الاختبارات التي تم إجراؤها في شهر يناير.

وتتعقب M Science المبيعات التراكمية لهواتف 5G في الولايات المتحدة، وتتضمن مجموعة البيانات هذه المبيعات اعتبارًا من أسبوع 23 يناير ولا تشمل بشكل خاص هواتف سلسلة Galaxy S21، التي لم يبدأ شحنها في تلك المرحلة.

وتتفق M Science و Ookla على أن iPhone 12 Pro Max هو أكثر هواتف 5G شيوعًا في الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من أنها تتبادل المراكز بشأن ما إذا كان هاتف iPhone 12 أو iPhone 12 Pro في المركز الثاني.

وتقول Ookla: إن iPhone 12 Pro هو الأكثر شعبية في فيرمونت وواشنطن العاصمة، وثاني أكثر هاتف شعبية على مستوى البلاد، بينما تقول M Science: أن iPhone 12 هو الثاني على الصعيد الوطني.

وتتماشى النتائج مع التقارير السابقة عن مبيعات iPhone 12 Pro Max القوية ومبيعات iPhone 12 mini الضعيفة.

واستغرقت آبل، كما هو معتاد، وقتها لإضافة 5G إلى هواتفها، بينما بدأت سامسونج بذلك في عام 2019 مع Galaxy S10 5G وأضافت 5G عبر سلسلة S20 في عام 2020.

وخارج هاتين الشركتين المصنعتين، انتقلت 5G من ميزة كانت مميزة في السابق إلى فئة الهواتف ذات الميزانية المحدودة حديثًا.

وبالرغم من هذه المجموعة المتزايدة من الخيارات، كان الاعتماد بطيئًا، وذلك بالنظر إلى أن آبل مسؤولة عن أقل قليلاً من نصف شحنات الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة، فمن المنطقي أن يعطي iPhone 5G دفعة لمعدلات التبني.

ومن المؤكد أن البداية البطيئة لشبكة الجيل الخامس 5G في الولايات المتحدة لم يساعدها منتج أقل من ممتاز.

وبينما تقدم كل شركة اتصالات رئيسية تغطية 5G على الصعيد الوطني، فإن الأداء غالبًا ما يكون تقريبًا مثل 4G، وأحيانًا أسوأ.

ومن المفترض أن يتغير ذلك عندما يصبح المزيد من الطيف الترددي متاحًا لشركات الاتصالات في وقت لاحق من هذا العام.