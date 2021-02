ساعة سامسونج المستقبلية تستخدم أندرويد وليس تايزن

دبي - يزن راشد - تستخدم شركة سامسونج منصتها المسماة تايزن من أجل تشغيل الأجهزة المنزلية الذكية والساعات الذكية منذ تشكيلة Gear 2 لعام 2014، وقد مكن ذلك الشركة من التحكم الكامل في التجربة عبر أجهزة، مثل: Galaxy Watch Active وأحدث Galaxy Watch.

لكن الشركة الكورية الجنوبية قد تعود إلى نظام Wear OS في المستقبل القريب، ويدعي موقع SamMobile والمسرب المعروف Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021 أن سامسونج تصنع ساعة ذكية تستخدم ربما Wear OS بدلاً من نظامها المعتاد.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها سامسونج منصة أندرويد ضمن الأجهزة القابلة للارتداء منذ المنتجات المبكرة، مثل: Galaxy Gear و Gear Live.

وليس من المؤكد تمامًا كيف تبدو هذه الساعة أو ما إذا كانت تمثل تحولًا بالجملة إلى أندرويد.

واكتشف موقع GalaxyClub حديثًا رقمين للنموذج يلمحان إلى أن ساعات سامسونج القادمة تأتي بحجمين بغض النظر عن المنصة التي تستخدمها.

ولا توجد ضمانات بأن سامسونج قد تنتقل بالفعل إلى أندرويد بدلًا من تايزن، ومع ذلك، يمكن أن تكون الخطوة منطقية.

وفي حين أن الساعات الذكية المستندة إلى تايزن، مثل Galaxy Watch 3، تحتوي على التطبيقات الرئيسية، مثل سبوتيفاي، وتحظى بتقدير جيد بشكل عام، فلا شك في أنها تفتقر إلى وجود التطبيقات الكافية.

ولا يعتبر دعم تطبيقات الجهات الخارجية لنظام Tizen هو نفسه مثل Wear OS، وستكون ساعة Galaxy Watch الجديدة المزودة بنظام Wear OS أكثر فائدة بالتأكيد بسبب دعم المطور.

وربما قررت سامسونج أن التوافق الأوسع يستحق أي مقايضات، ومن المؤكد أنه يساعد جوجل، التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا في الأجهزة القابلة للارتداء مقارنةً بشركتي آبل وسامسونج.

مع ذلك، يمكن أن يكون التحول مثيرًا للجدل، حيث تمتلك سامسونج جماهيرية بشأن ساعاتها الذكية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نظام التحكم الفريد وعمر البطارية المديد.

وقد تتراجع هذه الجماهيرية إذا كانت الساعة الذكية عاملة بنظام Wear OS أو نظام أندرويد آخر، حيث لم تقدم أجهزة Wear OS الكثير من الإثارة.