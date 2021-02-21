شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة تنظيم البنوك بالصين تشدد الإجراءات على قروض الإنترنت للبنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الجهة المنظمة للبنك الصيني المتطلبات على أعمال قروض الإنترنت للبنوك التجارية، وسط تدقيق شديد للإقراض عبر الإنترنت من قبل عمالقة الإنترنت مثل Ant Group Co، الذراع المالية لمجموعة Alibaba Group Holding Ltd.

وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في إشعار إن على البنوك التجارية المساهمة بأموال مشتركة لإصدار قروض عبر الإنترنت مع شريك ويجب ألا تقل نسبة رأس المال من الشريك في القرض عن 30% وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت إن رصيد قروض الإنترنت التي يصدرها بنك مع شريك واحد، بما في ذلك الأطراف ذات الصلة، يجب ألا يتجاوز 25% من صافي رأس مال البنك من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى ذلك قد لا يتجاوز رصيد قروض الإنترنت الصادرة بشكل مشترك من قبل البنوك التجارية والمؤسسات التعاونية 50% من إجمالي رصيد البنك، كما تنص الإرشادات.

وفي وثيقة منفصلة للأسئلة والأجوبة، قال المنظم إن الشركات يجب أن تمتثل للقواعد الجديدة بحلول 17 يوليو 2022.

وستزيد اللوائح من الاحتياجات الرأسمالية المحتملة لمنصات التكنولوجيا مثل Ant Group، التي كانت في طريقها لجمع 37 مليار دولار في طرح عام أولي استنادًا إلى مجموعتها الواسعة من خدمات الإقراض عبر الإنترنت.

وتلاشت تلك الآمال عندما تدخل المنظمون الصينيون لوقف الإدراج نوفمبر، بسبب مخاوف من أن يشكل الإفراط في إقراض ديون المستهلكين تهديدا للنظام المالي في البلاد.