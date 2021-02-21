شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يزيل الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك إنها حذفت الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار بموجب المعايير الخاصة به والتي تحظر التحريض على العنف، بعد يوم من مقتل متظاهرين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب الأول من فبراير وفقا لما نقلته رويترز.

وقال ممثل فيسبوك في بيان: "تماشياً مع سياساتنا العالمية، أزلنا صفحة فريق معلومات Tatmadaw True News من Facebook بسبب الانتهاكات المتكررة لمعايير المجتمع الخاصة بنا التي تحظر التحريض على العنف وتنسيق الأذى".

يُعرف جيش ميانمار باسم Tatmadaw، ولم تكن صفحتها "أخبار حقيقية" متاحة يوم الأحد.

وقال عمال الطوارئ إن شخصين قتلا في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في ميانمار يوم السبت الماضي عندما أطلقت الشرطة والجنود النار على متظاهرين كانوا يتظاهرون ضد الإطاحة بحكومة أونج سان سو كي المنتخبة، في أكثر الأيام دموية منذ أكثر من أسبوعين من التظاهرات.

انخرط فيسبوك في السنوات الأخيرة مع نشطاء الحقوق المدنية والأحزاب السياسية الديمقراطية في ميانمار وصد الجيش بعد تعرضه لانتقادات دولية شديدة لفشله في احتواء حملات الكراهية عبر الإنترنت.

في عام 2018 حظرت قائد الجيش مين أونج هلينج - الحاكم العسكري الآن - و19 من كبار الضباط والمنظمات، وألغيت مئات الصفحات والحسابات التي يديرها أفراد عسكريون.

قبل انتخابات نوفمبر، أعلن موقع فيسبوك أنه أغلق شبكة من 70 حسابًا وصفحة مزيفة يديرها أفراد من الجيش والتي نشرت إما محتوى إيجابيًا عن الجيش أو انتقادًا لسو كي وحزبها.