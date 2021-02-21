شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء فلك يصممون خريطة مفصلة للثقوب السوداء بعد رصد 25000 ثقب فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم علماء الفلك، الخريطة الأكثر تفصيلا للثقوب السوداء الهائلة داخل الكون حتى الآن، لكشف غموض الكيانات الغامضة، وتعد الثقوب السوداء أقوى الكيانات وأكثرها غموضا في الكون، وهي تمزقات في نسيج الزمكان، ناجمة عن انفجار النجوم أو اصطدام النجوم النيوترونية.



خريطة للسماء التى تم رسمها

ويوجد 25000 ثقب أسود هائل في الخريطة وحدها، ويعتبر مجرد جزءا بسيطا مما هو موجود بالفعل في الكون بأكمله، حيث جُمعت البيانات من أربعة بالمائة فقط من السماء في نصف الكرة الشمالي، وفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأنشأ الفريق الخريطة باستخدام 52 تلسكوبا منخفض التردد، تسمى LOFAR، يمكنها الكشف عن الانبعاثات الراديوية المنبعثة من المادة التي اقتربت جدا من ثقب أسود فائق الكتلة.

وقال قائد البحث فرانشيسكو دي جاسبرين، الذي كان يعمل سابقا في جامعة لايدن في هولندا، والآن جامعة هامبورج بألمانيا: "هذه نتيجة سنوات عديدة من العمل على بيانات صعبة للغاية. كان علينا ابتكار طرق جديدة لتحويل إشارات الراديو إلى صور للسماء".

وأنشأت الخريطة من خلال الجمع بين بيانات من 256 ساعة من الملاحظات، من السماء الشمالية. وما جعل البحث أكثر صعوبة هو أن الأرصاد الراديوية الطويلة تحجبها طبقة الأيونوسفير للأرض.. وهذه الطبقة من الغلاف الجوي خالية من الإلكترونات وتعمل مثل "عدسة غائمة".

وقال المعد المشارك راينوت فان ويرين: "إنه مشابه لما يحدث عندما تحاول رؤية العالم وأنت مغمور في حمام سباحة. عندما تنظر للأعلى، فإن الأمواج على مياه البركة تحرف أشعة الضوء وتشوه المنظر".

وطور العلماء أجهزة كمبيوتر عملاقة تستخدم خوارزميات "تصحح تأثير الأيونوسفير كل أربع ثوان"، وقال المدير العلمي لمرصد Leiden، هوب روتجيرنج: "بعد سنوات عديدة من تطوير البرمجيات، من الرائع أن نرى أن هذا قد نجح بالفعل".

ويعد Sagittarius A أقرب ثقب أسود إلى الأرض، ويبلغ نصف قطر القوس 22 مليون كيلومتر وكتلته تزيد عن أربعة ملايين ضعف كتلة الشمس.