شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأسترالية تتعهد بحملة دعائية للقاح كوفيد19 بعيدا عن فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت الحكومة الأسترالية بحملة دعائية لإطلاق لقاح COVID-19، ولكن ليس في إعلانات Facebook، حيث يستمر الخلاف حول منع عملاق الوسائط الاجتماعية المحتوى الإخباري من منصته في البلاد.

قرار شركة فيسبوك المفاجئ يوم الخميس الماضي، بمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على منصتها وتجريد صفحات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حجب أيضًا العديد من حسابات حكومة الولاية وقسم الطوارئ، مما أثار ردود فعل غاضبة من المشرعين في جميع أنحاء العالم وفقا لما نقلته رويترز.

وقبل ساعات من بدء أستراليا في التطعيم بلقاح Pfizer / BioNTech، قال وزير الصحة جريج هانت إن الحكومة ستشرع في حملة اتصال واسعة النطاق، بما في ذلك عبر الإنترنت، لضمان ظهور الأشخاص المعرضين للخطر.

لكن الحظر المفروض على إنفاق وزارة الصحة للإعلان على Facebook سيظل ساريًا حتى يتم حل الخلاف بين شركة شركات التكنولوجيا الكبرى وأستراليا - حول قانون جديد لجعل Facebook يدفع مقابل محتوى الأخبار.

وقال هانت لـ Australian Broadcasting Corp: "حتى يتم حل هذه المشكلة، لن يكون هناك إعلانات على Facebook، لم يتم تفويض أو إنشاء أي شيء منذ نشوء هذا النزاع. في الأساس لديك عمالقة شركات يتصرفون كمتنمرين ولن يفلتوا من العقاب ".

وقال أمين الخزانة Josh Frydenberg السبت الماضي، إنه سيتحدث مع Facebook حول تحركه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن فيسبوك "اتصل بنا مرة أخرى بشكل مؤقت" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحصل موريسون يوم الأحد على حقنة للترويج للبرنامج، قائلاً إن الدولة ستستخدم "جميع آليات الاتصال المتاحة لنا للوصول إلى الناس" دون التعليق تحديدًا على إعلانات Facebook.

وقال هانت إن السلطات ستستخدم كل قناة لتشجيع الأستراليين على التطعيم، بما في ذلك الرسائل على محطة SBS الناطقة باللغة الأجنبية، لكن "هناك إمكانية للقيام بإعلانات مدفوعة (على Facebook) وهذا العنصر ليس موجودًا في الوقت الحالي ".

وقال ممثل Facebook في رسالة بريد إلكتروني إن الشركة "تعمل مع الحكومة الأسترالية لتوضيح مخاوفنا المستمرة بشأن القانون المقترح (وستواصل) العمل مع الحكومة بشأن التعديلات على القانون، بهدف تحقيق استقرار، مسار عادل لكل من Facebook والناشرين".