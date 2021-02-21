شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة ذهبية من PlayStation 5 بسعر "نصف مليون دولار".. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة كافيار Caviar الروسية والمعروف عنها تصميم نسخ مماثلة للهواتف الأكثر شعبية مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة، عن نسخة خاصة من PlayStation 5 مطلية بالذهب، أطلق عليها اسم "Golden Rock" بسبب مظهرها المميز.

وبحسب موقع thesun البريطاني، فإن النسخة تكلف حوالى نصف مليون دولار، ورغم ارتفاع المبلغ بشكل كبير، فقد تلقت الشركة حتى الآن 1342 طلبًا لشراء نسخة من الجهاز، ولعل من بين المهتمين بشراء الجهاز نجم كرة السلة ليبرون جيمس وكذلك "رجل أعمال روسى معروف يعيش خارج روسيا ورجل أعمال أمريكى مشهور فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لم يتم الكشف عن أسمائهما".

وسيستغرق العمل على طلاء وحدة التحكم Golden Rock حوالى أربعة أشهر، وقد استعانت شركة Caviar بمقاول مجوهرات متخصص فى العمل بالذهب لتحضير عينة اختبار، وستتم تغطية كل وحدة تحكم بـ 4.5 كيلوجرامات من الذهب عيار 18 قيراطًا.

حيث تبدأ العملية بـ 8 أوراق منفصلة (مصبوبة من الذهب الخالص) والتى يجب تشكيلها فى التصميم الهندسى وتركيبها على PS5، وأيضا ستكون "وحدات التحكم" مغطاة بجلد تمساح أصلى مصبوغ باللون الأسود، ويُظهر الفيديو التالى نسخة من وحدة التحكم مع المزيد من الذهب.

لاحظ أن جميع الإصدارات تستند إلى الإصدار الرقمى (أى الإصدار الذى لا يحتوى على محرك أقراص ضوئية)، لذلك إذا كنت تأمل فى توفير بعض المال عن طريق شراء الألعاب من سوق السلع المستعملة، فلن يحالفك الحظ.

يذكر أنه تم إطلاق PS5 Digital Edition فى نوفمبر 2020 ويباع بالتجزئة بحوالى 399 دولارًا، فيما يبلغ سعر الإصدار الكامل حوالى 499 دولار.