شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: أسعار بتكوين والإيثريوم تبدو مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير التقني إيلون ماسك، إن أسعار العملات المشفرة "بتكوين" و"الإيثريوم" تبدو مرتفعة، في وقت وصلت فيه العملات الرقمية إلى مستويات قياسية، مع تجاوز حجم بتكوين حاجز تريليون دولار عالميا.

وجاءت تعريدة "ماسك" والتى ساهمت تغريداته الأخيرة في ارتفاع العملة الرقمية، أثناء الرد على مستخدم قال إن الذهب أفضل من عملة البيتكوين والنقد التقليدي.

وقال ماسك الذي لاحظ في وقت سابق من الأسبوع أنه وجد احتمال امتلاك عملة بيتكوين مغامرة لشركة S&P 500، في تغريدة: "المال هو مجرد بيانات تسمح لنا بتجنب إزعاج المقايضة"

وأضاف "يبدو أن BTC و ETH يبدوان مرتفعين للغاية".

وصلت عملة بتكوين الأكثر شهرة في العالم، إلى مستوى مرتفع جديد في التداول الآسيوي، لتواصل صعودها لمدة شهرين بعد يوم من تجاوز القيمة السوقية للعملة الرقمية 1 تريليون دولار.

وتعتبر Ethereum أو ether ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والحجم اليومي.

ودافع ماسك المؤيد للعملات الرقمية، عن شراء تسلا الأخير لـ 1.5 مليار دولار من بتكوين، الأمر الذي أشعل الاهتمام العالم بالعملة الرقمية.

وكانت عملة بتكوين قد سجلت السبت الماضي رقما قياسيا بلغ 56620 دولارًا.