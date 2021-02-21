شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل فى العالم من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد تفوق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، مرة أخرى على جيف بيزوس ليصبح أغنى شخص على هذا الكوكب، فوفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، ارتفعت ثروة "ماسك" إلى 199.9 مليار دولار، بعد أن أكملت شركة الصواريخ الخاصة به آخر جولة تمويل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فجمعت شركة SpaceX الفضائية الناشئة التابعة لـ"ماسك" حوالي 850 مليون دولار فى تمويل جديد هذا الشهر من مجموعة من المستثمرين بقيادة سيكويا كابيتال، وتقدر قيمة شركة الصواريخ بـ 74 مليار دولار بعد الجولة، وهى قفزة بنسبة 60% عن أغسطس.

وللمرة الثانية فى عام 2021، هيمن رئيس شركة Tesla على مؤشر الملياردير، وقد تجاوز جيف بيزوس، الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، ماسك فى وقت سابق من هذا الأسبوع بمبلغ 194.2 مليار دولار ليصبح أغنى رجل، وفى الأسبوع الماضي، أعلنت Tesla أنها استثمرت 1.5 مليار دولار فى عملة البيتكوين المشفرة.

وقد أدى الإعلان إلى ارتفاع سعر بيتكوين، والذى تجاوز حتى 50000 دولار لكل عملة، فيما قالت Tesla إنها ستبدأ أيضًا فى قبول Bitcoin كشكل من أشكال الدفع لمنتجاتنا فى المستقبل القريب، وبعد الموافقة على Bitcoin، قال "ماسك" أيضًا إنه إذا قام حاملو عملة Dogecoin الرئيسية ببيع عملاتهم، فسوف يمنحهم دعمه الكامل.