شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تطالب تايوان بحل أزمة النقص العالمي فى رقائق السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الاقتصاد التايوانية وانج مي-هوا، إنها تلقت رسالة من البيت الأبيض بشأن النقص العالمي في رقائق السيارات وأن شركات أشباه الموصلات التايوانية "تفعل ما ينبغي لها" لمعالجة المشكلة.

وتسببت إمدادات الرقائق المحدودة في مشاكل لشركات صناعة السيارات على مستوى العالم، الذين يضطرون في بعض الحالات إلى تقليص الإنتاج.

وقالت وانج للصحفيين إنها تلقت الرسالة مساء الجمعة، مضيفة أنها التقت في السابق بصانعي الرقائق المحليين بشأن هذه القضية، في إشارة إلى الاجتماعات التي عقدتها في الأسابيع الأخيرة، وقالت: "من الآن فصاعدًا، يقوم المصنعون بما ينبغي عليهم القيام به".

وأضاف وانج أن هذه مشكلة تؤثر على صانعي السيارات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأوروبا وتايوان مورد مهم.

وقد أثر النقص في فولكس فاجن وفورد موتور وسوبارو وتويوتا موتور ونيسان موتور المحدودة وفيات كرايسلر للسيارات وغيرها من شركات صناعة السيارات.

,تعهد صانعو الرقائق ، بما في ذلك شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) ، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم ، بإعطاء الأولوية للإنتاج.