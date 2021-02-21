تكنولوجيا: Oppo تقدم هاتف Find X3 Pro قريباً باثنان من مستشعرات Sony IMX766

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان عن سلسلة Find X3 في حدث يعقد الشهر المقبل، وفي تسريبات نشرت مؤخراً كُشِف عن خطط الشركة لدعم هاتف Find X3 Pro باثنان من مستشعرات Sony IMX766 في الكاميرة الرئيسية، أيضاً ينطلق هاتف Find X3 برقاقة معالج Snapdragon 870.

أكدت التسريبات التي نشرت مؤخراً حول هاتف Find X3 Pro على أن الهاتف يتضمن اثنان من مستشعرات Sony IMX766، على أن يتميز أحد المستشعرات بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا فائقة الإتساع.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف Find X3 Pro نظام macro متطور في التصوير، وهو ما أكدت عليه بعص الصور المسربة.

ولقد رصد هاتف Find X3 Pro في Geekbench بنموذج رقم PEEM00، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وهي نفس مواصفات الذاكرة التي قدمت في هاتف Find X2 Pro في السابق.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Find X3 سينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870، مع توقعات بالكشف عن عدد 4 من الإصدارات من هواتف Find X3 خلال الحدث والتي تشمل Find X3، و Find X3 Pro، و Find X3 Neo، وأيضاً Find X3 Lite.

يذكر أن هاتف Find X3 Pro رصد في تسريبات مصورة بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض QHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 120Hz.

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