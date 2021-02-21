تكنولوجيا: NUBIA تحدد يوم 4 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف RED MAGIC 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة NUBIA يوم 4 من شهر مارس المقبل لكشف النقاب عن هاتفها المخصص للألعاب RED MAGIC 6.

نشر Ni Fei رئيس شركة NUBIA إعلان تشويقي مؤخراً على Weibo أوضح من خلاله موعد الإعلان الرسمي عن إصدار جديد من هواتف الشركة المخصصة للألعاب والذي ينطلق بعنوان RED MAGIC 6، ولقد أكد من خلال الإعلان التشويقي على أن الهاتف يضم عدد 4 من التقنيات السريعة.

كما يكشف الإعلان التشويقي عن أن التقنيات الأربعة المميزة لهاتف RED MAGIC 6 ستعود لتقنية الشحن، والشاشة، وخاصية اللمس إلى جانب المروحة والتبريد في الهاتف.

ولقد أشار تقرير سابق إلى أن هاتف Nubia Red Magic 6 سيتضمن أسرع تقنية للشحن قدمت في الهواتف الذكية حتى الآن، كما أكدت الشركة أيضاً على أن هذا الإصدار سيتميز بأقوى آداء قدم في الهواتف الذكية.

أيضاً يضم هاتف Red Magic 6 رقاقة معالج Snapdragon 888، مع مروحة للتبريد مدمجة في تكوينات الهاتف، لدعم الهاتف بنظام تبريد متطور.

يذكر أن NUBIA نطلق بانثان من الإصدارات هما RED MAGIC 6 وRed Magic 6 Pro، كما يتضمن تصميم الهاتفين شعار “Tencent Game”، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي الذي يعقد في 4 من شهر مارس المقبل.

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