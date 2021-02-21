تسريبات تكشف مواصفات هواتف شاومي الجديدة Redmi Note 10

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

من المقرر أن تقدم شركة شاومي سلسلة Redmi Note 10 الجديدة رسميًا في 4 مارس، ومع اقتراب موعد الإطلاق، تتسرب المزيد من المعلومات حول السلسلة الرائدة المنتظرة، بحسب موقع ”غيسمارينا“.

وكشفت الشركة النقاب عن مواصفات الخط التالي من الهواتف والتي ستتألف من 3 طرز مختلفة: Redmi Note 10 وNote 10 Pro وNote 10 Pro Max، إضافة إلى ذلك، كشفت صفحة التسريبات مجموعة المواصفات التي من المحتمل أن تصل إلى هذه الأجهزة.

هاتف Redmi Note 10

وفقًا للتقرير، فإن Redmi Note 10 (المحدد برقم الطراز M2101K7A) سيكون مزودًا بمعالج Snapdragon 678، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت / 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت / 128 جيجابايت، وكاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة IPS.

والألوان المتاحة هي: أبيض، أخضر، أخضر مائي، أبيض ثلجي، أسود.

Redmi Note 10 Pro

وفيما يتعلق بالطراز الثاني في السلسلة، المرتبط بالرمز M2101K6I، يشير التسريب إلى أنه سيتضمن معالج Snapdragon 732G مع دعم اتصال G5، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت / 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين 64 جيجابايت / 128 جيجابايت، وكاميرا 64 جيجابايت. وبطارية 5050 مللي أمبير، وشاشة IPS بتردد 120 هرتز.

والألوان المتاحة هي: أزرق جليدي، برونزي متدرج، برونزي داكن، رمادي داكن.

Redmi Note 10 Pro Max

سيتضمن الإصدار الأقوى والأخير Note 10 Pro Max المعالج Snapdragon 768G وسيكون متوافقًا مع شبكات 5G، وبطارية 5050 مللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت / 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وشاشة IPS بتردد 120 هرتز، و 4 كاميرات خلفية.

والألوان المتاحة هي: أزرق جليدي، برونزي متدرج، برونزي داكن، رمادي داكن.