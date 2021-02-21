تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق ساعة ذكية بنظام Android Wear قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Ice universe إلى خطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية بنظام تشغيل Android Wear.

تدعم شركة سامسونج إصدارات الشركة من الساعات الذكية بنظام تشغيل Tizen، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن العملاق الكوري في طريقها لإستبدال نظام تشغيلها الخاص في الجيل القادم من الساعات الذكية بنظام Android Wear.

ولقد نشرت هذه الشائعات في السنوات الماضية عبر Evan Blass، حيث أشار في تسريبات نشرت عام 2018 إلى إستخدام موظفي شركة سامسونج لساعات تعمل بنظام Wear OS، إلا أن العملاق الكوري قدمت جميع إصدارات الشركة حتى الآن بنظام Tizen.

من جانب أخر أكدت سامسونج في تصريحات سابقة إلى أن نظام Tizen يقدم أداء أفضل في إصدارات الشركة من الساعات الذكية مقارنة بنظام Wear OS في الساعات المنافسة، لذا مازالت تفاصيل تغيير سامسونج لنظام تشغيلها الخاص بنظام جوجل مازالت غير مؤكدة حتى الآن.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية المميزة بنظام Wear OS إلى جانب Galaxy Watch3، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول خطط سامسونج للجيل القادم من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة.

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