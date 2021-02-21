شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "فوكسكون" يتوقع تأثيرًا محدودًا من نقص الرقائق على العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس إدارة شركة فوكسكون الموردة لشركة آبل، إنه يتوقع أن تواجه شركته وعملائها "تأثيرًا محدودًا" فقط من نقص الرقائق الذي أزعج صناعات السيارات وأشباه الموصلات العالمية وفقًا لما نقلته رويترز.

قال ليو يونج واي، رئيس تكتل التصنيع المعروف رسميًا باسم Hon Hai Precision Industry Co Ltd: "نظرًا لأن معظم العملاء الذين نخدمهم هم عملاء كبار، فإن لديهم جميعًا تخطيطًا وقائيًا مناسبًا".

وقال للصحفيين: "لذلك فإن التأثير على هؤلاء العملاء الكبار موجود ولكنه محدود."

وقال ليو إنه يتوقع أن تحقق الشركة أداءً جيدًا في النصف الأول من عام 2021 ، "خاصة وأن الوباء يتراجع ولا يزال الطلب مستدامًا".

أدى الانتشار العالمي لـ COVID-19 إلى زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وقد تسبب هذا في قيام مصنعي الرقائق بإعادة تخصيص السعة بعيدًا عن قطاع السيارات، الذي كان يتوقع تباطؤًا حادًا.

وخفضت شركات تصنيع السيارات مثل فولكس فاجن إيه جي وجنرال موتورز وفورد موتور الإنتاج مع تقلص سعة الرقائق.

وتقول شركة Counterpoint Research إن النقص امتد ليشمل قطاع الهواتف الذكية، حيث تواجه معالجات التطبيقات، ورقائق برامج تشغيل الشاشة، ورقائق إدارة الطاقة، أزمة.

وتتوقع شركة الأبحاث أن تواجه Apple تأثيرًا ضئيلًا، نظرًا لحجمها الكبير وميل مورديها إلى منحها الأولوية.

وتبحث Foxconn في مجالات أخرى للنمو، بما في ذلك السيارات الكهربائية (EVs)، وقال ليو إن منصة تطوير السيارات الكهربائية MIH لديها الآن 736 شركة شريكة.

وتوقع أن يتم عرض نموذجين أو ثلاثة نماذج بحلول الربع الرابع، على الرغم من أنه لم يتوقع أن تساهم المركبات الكهربائية بشكل واضح في أرباح الشركة حتى عام 2023.