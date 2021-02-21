شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إرسال نصوص من متصفح الويب باستخدام Google Voice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد إرسال رسالة نصية، ولكن لا يمكنك العثور على هاتفك أو تفضل إرسالها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الملفات المخزنة، نرصد لك طرق للقيام بذلك، فإذا كنت من مستخدمى أجهزة Mac الأحدث المتصلة بهاتفك عبر iCloud، يمكنك الوصول إلى تطبيق الرسائل ببساطة، أما إذا كنت من مستخدمي الكمبيوتر الشخصي، فيمكنك إرسال نصوص من متصفح الويب الخاص بك عبر طرق متنوعة، بما في ذلك تنزيل تطبيقات إضافية، ولكن أبسط الطرق لإرسال نصوص من متصفح الويب هي استخدام Google Voice.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، ستلاحظ أن Google Voice يمكن استخدامه حاليا فقط لإرسال الرسائل داخل الولايات المتحدة وكندا، وستصل الخدمة إلى باقى الدول في وقت لاحق.





كيفية إرسال نصوص من متصفح الويب باستخدام Google Voice

1. انتقل إلى موقع Google Voice.

2. اضغط فوق "للاستخدام الشخصي".

3. قم بالتمرير لأسفل إلى خيار "الويب" للإرسال عبر الويب.

4. سيؤدي التسجيل إلى إنشاء رقم جديد لك، وفي الصفحة التالية، اكتب مدينتك أو الرمز البريدي، وستظهر الأرقام المتاحة، وحدد واحد من خلال الضغط عليه.

5. بمجرد اختيار رقمك، سيطلب منك رقم هاتفك الفعلي للتحقق من أن لديك رقمًا.

6. اكتب رقمك وسيقوم Google Voice بإرسال رمز لتوصيله بهاتف حقيقي.

7. أنت الآن مسجّل للدخول، وفي الصفحة المقصودة، اضغط على أيقونة الرسالة.

8. بمجرد فتح الشريط الجانبي للرسالة، اضغط فوق "+ إرسال رسالة جديدة".

9. في الجزء العلوي من هذه الشاشة، اكتب الرقم الذي تريد إرسال رسالة نصية إليه، فيوجد في الجزء السفلي شريط الإدخال حيث يمكنك كتابة النص الخاص بك.

10. بمجرد وصول رسالتك، اضغط فوق رمز إرسال الرسالة (السهم الأخضر)، لقد أرسلت الآن رسالة نصية عبر Google Voice.