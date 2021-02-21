شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح لمستخدمي أندرويد تشغيل مقاطع فيديو 4K HDR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تحديث رصده موقع Android Police، أن تطبيق يوتيوب أصبح يدعم الآن تشغيل دقة 4K HDR على أجهزة أندرويد، مما يجعل التطبيق يتماشى مع نظيره في iOS.

وبحسب التقرير، فلا يوجد العديد من هواتف أندرويد المزودة بشاشات 4K، حيث أن الهواتف الوحيدة في الوقت الراهن التى تدعم هذه الدقة هي هواتف سوني، لكن ربما تظهر في المستقبل مزيد من الهواتف تدعم هذه الميزة.





وللاستفادة من الميزة، يجب أن يتم تحميل الفيديو الذي توشك على مشاهدته بدقة 4K وHDR، ويمكن رفع الجودة إلى 2160 بكسل حتى إذا كانت الشاشة على هاتفك لا تدعم الدقة، ويمكن ضبط جودة التشغيل من خلال بدء تشغيل مقطع فيديو ثم الضغط فوق الرموز ثلاثية النقاط الموجودة أعلى الواجهة، وعندما تظهر القائمة المنبثقة على شاشتك، انقر على "الجودة" ثم اختر الخيار الذي تريده.

على جانب آخر يستعد موقع يوتيوب لإطلاق نسخة تجريبية من منافسه TikTok، في الولايات المتحدة اعتبارًا من شهر مارس وفقا لما أعلنه مدير المنتج نيل موهان في منشور بمدونة، حيث سيقدم الموقع عدد من الميزات في الأشهر المقبلة وفقا لموقع The Verege.

وقال موهان إن فريق YouTube سيعطي المزيد من منشئي المحتوى الوصول إلى فيديوهات قصيرة في الولايات المتحدة، مضيفا أن فريق YouTube حقق نجاحًا مع فيديوهات "شورتس" في الهند، حيث كانت الميزة موجودة منذ عدة أشهر.