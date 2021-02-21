شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق خريطة تفاعلية تتيح تتبع مركبتها الجوالة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا خريطة تفاعلية للمريخ تتيح لك تتبع المسبار المتجول أثناء بدء استكشافه لفوهة جيزيرو على الكوكب الأحمر، بعد أن هبطت مركبة "المثابرة" على سطح المريخ بسلام، ومرت بسبع دقائق حقيقة من الرعب التي تضمنت الهبوط السريع عبر الغلاف الجوي بسرعة 12000 ميل في الساعة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان هبوط المركبة معقدًا بشكل خاص حيث إن المنطقة الواقعة في الفوهة مليئة بالصخور والعوائق الخشنة، مما يتطلب آلاف الأسطر من التعليمات البرمجية للسماح للمركبة بالتعامل مع التضاريس المعقدة دون تدخل بشري.

وأصدرت وكالة ناسا خريطة حية للسماح للأشخاص بمواصلة تتبع موقع العربة الجوالة، التي تتحرك بسرعة 152 مترًا في الساعة (0.09 ميل في الساعة):

وتتكون الخريطة التفاعلية من طبقتين: خريطة Jezero Crater ذات تدرج رمادي تم إنشاؤها باستخدام صور من كاميرا HiRISE على مركبة المريخ المداريةMars Reconnaissance Orbiter، وخريطة أساسية ملونة حقيقية التقطتها كاميرا ESA Mars Express.

ولعل الهدف من مهمة المثابرة هو البحث عن علامات الحياة القديمة، وجمع عينات من الصخور والغبار لعودة محتملة إلى الأرض في المستقبل.

وستتحرك المركبة التي بحجم السيارة ببطء حول فوهة البركان على مدار السنوات القليلة المقبلة، حيث تلتقط الصور وتجمع البيانات وتضع عينات الصخور في الأنابيب.

كما أنه بحلول نهاية العقد، سيتم إرسال مركبة فضائية أخرى، وهي مركبة وكالة الفضاء الأوروبية إلى المريخ لجمع هذه الأنابيب وإعادتها إلى الأرض.

وكتبت الوكالة في مدونة: "تم إنشاء نموذج رفع رقمي عالي الدقة من الصور لتوفير معلومات مهمة للمتحكمين فى المركبات الجوالة، الذين يحتاجون إلى معرفة مدى انحدار التلال أثناء تخطيطهم للمسار عبر هذه التضاريس الصخرية".

وابتكر المهندسون هذه التجربة بالبرمجيات التي يستخدمها فريق المهمة الذي يقرر أين ستستكشف المثابرة وكيفية الوصول إلى هناك، وهذا يعني أنك لن تكون قادرًا فقط على رؤية مكان العربة الجوالة في تلك اللحظة، ولكن أيضًا مراقبة مكانها والمسافة التي قطعتها.