«بدءًا من الإثنين»..الأرصاد تحذر: موجة جديدة من عدم الاستقرار..وأمطار غزيرة تضرب البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "شاكر"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من يوم الإثنين المقبل وتستمر للأربعاء.

وتابعت: إنه برغم أن درجات الحرارة ستكون في الموجة الجديدة حول معدلاتها الطبيعية وتتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال ووسط سيناء وسلاسل جبال الأحمر.