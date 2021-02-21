لتعزيز الرؤية الليلية.. Owlcam تكشف عن كاميرا ذكية جديدة للسيارات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 01:09 صباحاً - كشفت شركة Owlcam عن كاميرا ذكية جديدة للسيارة بقيمة 270 دولار تأتي مع مستشعرات الأشعة تحت الحمراء للتسجيل الليلي، بدلاً من الضوء الساطع من النماذج السابقة.

ويمثل الكشف الجديد تأكيدًا على أن القصة الصاخبة لكاميرا لوحة القيادة الذكية Owlcam لم تنته بعد.

وتم تأسيس الشركة في عام 2018 بصفتها شركة مصنعة للكاميرات الذكية المبتكرة والمجهزة بتقنية LTE للوحة القيادة من (آندي هودج) Andy Hodge، المسؤول السابق عن أجهزة آيباد في شركة آبل.

وواجهت الشركة عملية إطلاق مضطربة، وتوقفت عن العمل في نهاية عام 2019، وتم إحياؤها تحت إشراف المالكين الجدد، Callpass و Xirgo، في العام الماضي.

وتمثل Owlcam 5.0 الإصدار الأحدث من نظام الأمان داخل السيارة، وهي عبارة عن كاميرا وإعداد قائم على السحابة تجلب الميزات الموجودة، مثل التقاط الصور داخل السيارة وخارجها، وتضيف المزيد.

وتتميز الكاميرات باتصال غير محدود بتقنية LTE، بحيث يمكن استخدامه لتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك مقابل 20 دولار في الشهر أو 192 دولار سنويًا.

كما تتميز الكاميرا بمساحة تخزين داخلية تبلغ 160 جيجابايت، التي يمكنها تسجيل 160 ساعة من مقاطع الفيديو العالية الدقة.

وهناك أيضًا التخزين المستند إلى السحابة، الذي يلتقط تلقائيًا مقاطع فيديو للأشخاص أو السيارات أو عمليات الاقتحام أو الحوادث أو أي نوع من المشكلات التي تحدث لسيارتك.

وتحصل الكاميرا على مستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تعزز رؤيتها الليلية داخل السيارة بحيث لا يزال من الممكن التقاط العروض المباشرة وتسجيلات الفيديو حتى لو كانت السيارة محاطة بالظلام الدامس.

وتتضمن الأوامر الصوتية التي تستجيب لها الكاميرا أمرًا من أجل بدء التسجيل إذا كان شخص ما يتفاعل مع الشرطة، وتحفظ جميع اللقطات التالية عبر السحابة تلقائيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك وضع WiFi، الذي يتيح لك نقل اللقطات مباشرة إلى هاتفك، لكنك تحتاج إلى الاشتراك في خدمة LTE الخاصة بشركة Owlcam لمدة شهر واحد على الأقل لتفعيل هذه الميزة.

ويتمثل الحل الوحيد في الوقت الحالي في أن يقوم عملاء الشركة الجدد بالتسجيل لمدة شهر واحد على الأقل، ويمكنك تمكين وتعطيل اشتراكك حسب حاجتك، بحيث إنك لست ملزمًا بأي عقد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للكاميرا الاتصال وتنبيه خدمات الطوارئ تلقائيًا عند اكتشاف وجود حادث، وتتم إضافة زر الذعر وأدوات الأمان الأخرى إلى تطبيق Owlcam للجهاز المحمول.