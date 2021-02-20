شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقيل المسئول الثانى بالذكاء الاصطناعى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقالت Google مارجريت ميتشل، القائد المشارك لفريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، بعد أن استخدمت نصًا آليًا للبحث في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها من أجل العثور على دليل على التمييز ضد زميلها في العمل Timnit Gebru وفقا لما نقله موقع the Verge.

تأتي إقالة ميتشل بعد يوم واحد من إعلان Google عن إعادة تنظيم فرق الذكاء الاصطناعي التي تعمل على الأخلاق والإنصاف.

وماريان كرواك، نائب الرئيس في المنظمة الهندسية، تقود الآن "مركزًا جديدًا للخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول ضمن أبحاث Google"، وفقًا لمدونة.

وانضمت ميتشل إلى Google في عام 2016 كعالمة أبحاث أولى، وفقًا لموقع LinkedIn الخاص بها. بعد ذلك بعامين، ساعدت في إنشاء فريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وهي باحثة مشهورة معروفة بعملها على التحيز في تقنية التعرف على الوجه.

في ديسمبر 2020، كانت ميتشل وجيبرو يعملان على ورقة حول مخاطر نماذج معالجة اللغة الكبيرة عندما طلبت ميجان كاتشوليا، نائبة رئيس Google، سحب المقالة. رد جيبرو قائلاً إن الشركة بحاجة إلى أن تكون أكثر انفتاحًا بشأن سبب عدم قبول البحث. بعد ذلك بوقت قصير تم طردها، على الرغم من أن Google وصفت رحيلها بأنه استقالة.

بعد إقالة Gebru، أصبح ميتشل ينتقد صراحة المديرين التنفيذيين في جوجل، بما في ذلك رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في جوجل جيف دين والرئيس التنفيذي لشركة جوجل Sundar Pichai.

في يناير، فقدت ميتشل الوصول إلى البريد الإلكتروني للشركة بعد أن بدأت Google في التحقيق في نشاطها.

وقالت جوجل في تصريح لأكسيوس حول طرد ميتشل، "بعد إجراء مراجعة لسلوك هذا المدير ، أكدنا وجود انتهاكات متعددة لمدونة قواعد السلوك لدينا، وكذلك لسياسات الأمان لدينا، والتي تضمنت سرقة المستندات السرية الحساسة للأعمال والبيانات الخاصة للموظفين الآخرين،"

أعلنت Google أنها تجري تغييرات على سياسات البحث والتنوع الخاصة بها، بعد تحقيق في اقالة Gebru.

في رسالة بريد إلكتروني داخلية، اعتذر جيف دين للموظفين عن كيفية التعامل مع مغادرة جيبرو. "لقد سمعت وأقر بما يعنيه خروج الدكتور جيبرو للتقنيات، ولمن ينتمون إلى مجتمع السود وغيرهم من المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصًا والذين يتابعون وظائف في مجال التكنولوجيا، وللعديد من المهتمين بشدة باستخدام Google المسؤول للذكاء الاصطناعي. لقد أدى ذلك بالبعض إلى التشكيك في مكانهم هنا، وهو ما يؤسفني ".